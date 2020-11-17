台積電調薪20%沒差？律師曝「關鍵重點」：其實比較有利

台積電（2330）於今（17）日一早開盤衝破500元大關，最高來到506元，市值衝破13兆元，不過隨後漲幅縮小，以485.5元作收。而日前台積電也傳出明年1月1號開始將大幅調整薪資結構，固定薪資將提升20％，讓不少上班族相當羨慕，卻也有員工不滿，認為「根本沒差」，對此，律師林智群也表示，其實這「對員工較有利」。

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律師林智群在臉書粉專發文，對日前台積電宣布結構性調薪2成，外界解讀為台積電「調薪2成」，讓不少上班族相當羨慕，卻也有員工不滿，認為「把原本分紅的%數調到本薪，所以如果5萬薪水分紅10萬，以後就是6萬薪水分紅9萬，請問有調到什麼嗎」此一說法，表示自己的看法。

▲台積電今日股價創新高。（圖／NOWnews資料照片）

林智群提到「關鍵重點」，他表示，雖然最後錢是一樣的，但是在勞工角度來看，「本薪越高」其實對勞工比較有利，因為「本薪」屬於經常性給與（工資）的一部分，但「分紅」不是，「在公司待到退休，勞退提撥、勞工退休金是以『工資』為計算基礎，沒有待到最後被資遣，資遣費是以『工資』為計算基礎」。

他也提到，所以「本薪」越高，對勞工反而是比較有利，「分紅」則像是天邊的彩虹，不是每年都一定有的，他也舉例，「去年給你100萬，今年可以給你50萬甚至不給」，除非到職時簽的合約裡面有保證分紅，不然是不會被認定是經常性給與（工資）的一部分的。（編輯：郭佩蓉）