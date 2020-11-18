RCEP成形免驚！李俊俋喊話：台灣已超前部署
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-18 08:00:00
由中國與東協國家打造的「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」15日正式成形，涵蓋15個會員國、23億人口、貿易總額均占全球總量約30％，被認為是世紀最大自由貿易協定。針對台灣是否該爭取加入、是否會被區域經濟邊緣化？綠委李俊俋與經濟部稍早提出分析稱，包含台灣製造在東協的比例持續上升、台灣出口東協已有7成免關稅，讓國人理解台灣已作好準備。
李俊俋稍早稱，面對東協RCEP簽署，台灣早有準備！11月15日以中國及東協為主體的「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)正式簽署，又引起國民黨老調重彈的唱衰台灣喪失競爭力。李俊俋指出，RCEP成員國彼此之間多有自由貿易協定(FTA)，意味著RCEP進一步開放的程度不大；印度的退出，使得RCEP效益大打折扣。除了前面所談的原因之外，更重要的一點就是，未來跨國貿易的樣態當中，「供應鏈整合」及「數位發展能力」的重要性將超越關稅。
李俊俋分析，台灣在美中貿易戰及疫情加速全球供應鏈重組的重要時刻，早已超前部署、做好準備，而近日將舉行的「台美經濟對話」，就是最好的證明；我們將從全球醫療合作、科學與技術合作，到未來5G、能源、供應鏈等建立雙方的夥伴關係，進一步成為全球供應鏈重組中的重要一環。
李俊俋說，奉勸國民黨與其繼續單邊押寶中國，企圖藉由自我矮化的九二共識換取市場，不如壯大自己，投入正在重組的供應鏈計畫，以全球佈局的視野思考台灣前景才是正確方向。
新聞來源為Newtalk 新頭殼