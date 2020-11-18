周年慶壓軸拚了 天母百貨喊目標業績逾10億元、年增3%
周年慶壓軸拚了 天母百貨喊目標業績逾10億元、年增3%
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-18 10:30:00
周年慶最後一波登場，台北站前周邊新光三越與京站正面交鋒，而SOGO天母店也將於11月25日開跑，打出秋冬服飾6折起、Citysuper9折。其中化妝品備妥8萬組特惠商品組，較去年增加1成，還有部分商品「買正貨送正貨」。業者指出，疫情爆發後5月開始回溫，民眾消費都集中在天母當地，即便前波兩個同業周年慶都已經開跑，但許多人還是期待壓軸的回饋幅度與來店禮，預期檔期目標有望達到10.12億元，年增3%。
SOGO天母店周年慶11月25日至12月6日展開，B1-7F指定櫃位單日累計滿5,000送500元、6F指定櫃位單日累計滿10,000送500元，首5日特別加碼，以上兩個門檻各滿6萬再加贈1,000元。另針對下載SOGO APP會員推出滿3,000元獨享10%回饋。消費者如搭配全館百貨服飾滿仟送百特別回饋，國泰世華卡友滿5,000元可享22%以上回饋率。至於各業種最高回饋率，如化妝品從去年的20%，增加到今年的26%、運動用品42%標榜高於outlet、戶外服飾也來到34%，且加贈小米手環。而來店禮部分，今年與HELLO KITTY聯名，有保溫保冷袋、馬克杯方巾組、長披毯。且加碼推出全台獨家專屬的來店禮-DAKS 10英倫個性保溫瓶(經典黑)與OWNDAYS自動開收傘。
而同一品牌的SOGO台北三店（忠孝店、復興店、敦化店）剛剛結束周年慶，觀察今年檔期，業者表示，充分反映了「看天吃飯」的天候商機及「後疫情」的消費現象。活動期間，微涼的天氣助攻，帶動秋冬服飾銷售。除了必入手的美妝保養優惠組合外、超市好物業績依然紅不讓，也因為宅時間增加，帶動健康家電、3C影音、白色家電及廚房家電、鍋具的購置。
另外，國旅盛行，輕裝備的機能服、中層衣、登山健走等服飾配件業績走揚。而國際精品則受惠邊境管制、國外代購轉單及年輕購買力增等諸多利多因素，業績較去年有超過3成的成長。業者認為今年周慶檔期成績不錯，主要是會員經濟貢獻大、忠誠度高，今年起公司更與多家銀行及發卡公司異業合作，提供高端卡友的加值回饋服務，也因此今年VVIP/VIP及銀行高端卡友在台北店周年慶業績貢獻較去年增加6%。另外，APP升級優化，同時全面使用APP數位贈券，也增加消費者賣場停留時間，有效增加提袋率。