F-16起飛2分鐘失聯！花蓮基地：未聽到飛官蔣正志呼叫
F-16起飛2分鐘失聯！花蓮基地：未聽到飛官蔣正志呼叫
記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-11-17 22:34:06｜update2020-11-17 22:34:31
空軍花蓮基地一架 F-16A型單座戰機（機號6672），今（17）日晚間1805時由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，1807時於機場東北面9浬光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。空軍花蓮基地指出，4架戰機起飛實施夜航訓練，蔣正志駕駛的戰機失聯前並未呼叫。
空軍第5戰術混合聯隊晚間舉行記者會，聯隊長謝日升少將表示，今晚實施夜航訓練科目，並非增加科目，是計畫中的訓練。他表示，今晚一批4架機進行「夜間飛行」科目，6時5分起飛後，6時7分在花蓮機場東北面9哩，上校飛官蔣正志駕駛的2號機（6672）脫離塔台管制。更換戰管管制後失聯，空中另外3位飛行員未聽聞任何無線電呼叫，雷達也無顯示。蔣正志上校為第26作戰隊隊長，媒體詢問為何作戰隊長要出訓練任務？謝日升表示，在第五聯隊所有空軍所有F-16飛行員，從我開始沒有人不參加飛行訓練，蔣正志隊長是非常優秀的幹部，當然他要身先士卒。
謝日升表示，晚間6時有小雨，飛行員報告2000呎疏雲、4000到7000呎密雲。目前得知光點最後消失的高度約6000呎以上。謝日升希望全國國民集氣，會盡最大努力找到失蹤飛官。目前已出動兩架直升機，國軍與海巡艦艇，包括1艘獵雷艦從蘇澳港出發加入搜救行列，現在最重要的是把人平平安安的帶回來。
行政院秘書長李孟諺表示，行政院長蘇貞昌已指示相關單位配合國防部全力搜救。空軍司令熊厚基得知戰機失聯後，已趕往花蓮了解狀況。空軍成立的應變中心由空軍副司令范大維中將坐鎮。
事發第一時間參謀總長黃曙光，也火速進入衡山指揮所監控搜救狀況，緊急調度海、空軍協助救援。國搜中心晚間8點50分表示，累計出動兵力：國防部搜救機3架次、海軍艦2艘次及海巡署艦艇7艘次(1艦6艇)。