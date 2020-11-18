好市多「黑色洋芋片」好吸睛 螞蟻人讚爆：口感超邪惡
好市多「黑色洋芋片」好吸睛 螞蟻人讚爆：口感超邪惡
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 11:13:08
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，還有多款較少見的國外商品可以「挖寶」，深受廣大消費者喜愛。就有位網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，到賣場看到一款「黑色洋芋片」，原本以為是巧克力洋芋片，咬下去忍不住驚呼口感「超邪惡」！
原PO分享吃下這「黑色洋芋片」的心得，笑稱自己打開的時候用力咬了一口，以為它是巧克力洋芋片之類的，「結果沒有，就是巧克力軟的口感」。原PO透露裡面有脆脆的米香粒，個人覺得滿好吃的，只是「好邪惡啊…」文章一出引發熱議，許多甜食愛好者紛紛留言回覆說，「太邪惡了這個」、「原來不是洋芋片啊」、「吃過，好吃＋1」、「這超級好吃，但超級邪惡。怕甜的可以冰冷凍也很讚」、「這冰在冷凍庫拿出來吃超好吃的」。不過也有網友認為，「很甜好嗎」、「超級甜」、「吃完會糖尿病」、「甜度一點都不剛好，太甜了」、「我愛吃甜，可是我也感覺太甜了」。只能說每個人口味主觀喜好不同，雖然甜食容易給人療癒感，但也不是誰都可以當螞蟻人，還是要斟酌自己的接受程度。（編輯：倪浩軒）