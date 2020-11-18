台中捷運只蓋一條是在搞笑？內行曝「反轉真相」：你傻啊
台中捷運只蓋一條是在搞笑？內行曝「反轉真相」：你傻啊
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 12:28:44
台中捷運綠線經過11年的時間興建，耗資新台幣近600億元，終於在16日開始試營運，開放民眾免費搭乘，象徵開啟台中軌道元年，不少市民都搶搭體驗。不過，由於路線目前僅有一條，就有網友討論「說捷運蓋一條沒用的人在想什麼？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「最近台中捷運開通了，但常常看到一堆人說只蓋一條根本沒用，通勤沒有人會坐之類的，可是捷運跟地鐵不都是一條一條蓋的嗎？台北一開始不也是只有木柵線跟淡水線，廢到笑，後來慢慢蓋才變成現在這樣啊，到底為什麼會有人覺得蓋一條沒用？」貼文一出，網友紛紛回應「通過高鐵站的怎可能沒用....」、「你傻啊！同時一次蓋兩三條，交通黑暗期塞車又要吵....當然一條一條蓋啊」、「沒有第一條，就沒有路網好嗎，不可能一次蓋兩條、三條的，交通黑暗期誰扛？」、「同時動工同時蓋又要被罵交通黑暗期了」、「沒有第一條哪來後面的，何況這第一條連接高鐵怎麼沒用，爲酸而酸」。
而對於目前中捷其他線路規劃，台中市政府交通局長葉昭甫表示，藍線部分，將沿著台灣大道自台鐵台中站到台中港旅客服務中心端，民國107年底已通過可行性核定。「去年3月啟動綜合規劃，舉辦多場公聽會，預期明年初可將綜合規劃結果報交通部，若審查順利會同時進行環評與都市計畫變更，接下來就會涉及徵收土地，藍線可能是繼綠線之後，進度較快的捷運工程。」（編輯：張嘉哲）