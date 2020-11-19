三連霸　信義房屋再度榮獲全球企業永續獎

信義房屋再度獲全球性企業永續大獎，由台灣永續能源研究基金會主辦的「全球企業永續獎(GCSA)暨台灣企業永續獎(TCSA)頒獎典禮」18日舉行頒獎典禮，信義房屋連續三年榮獲《全球企業永續獎》之「全球企業永續報告獎」，成為企業永續的最高榮譽，同時更六度獲頒《台灣企業永續獎》之「十大永續典範獎」(服務業組)，再加計《台灣企業永續獎》卓越案例獎三獎項、《全球企業永續獎》最佳案例二獎項等，合計共獲得九項大獎，不只獎項數量破紀錄，當中「樂齡友善共好計畫｣，活躍老化已久的台灣社會，更獲得評審一致好評。

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素有台灣企業永續奧斯卡之稱的《台灣企業永續獎》，此屆共計252家企業報名參加，較去年增長28%，創下歷年新高，獲獎難度大增，在經過668位專業評審嚴謹評選出製造業16家及服務業17家，競爭最後的「十大永續典範獎」，信義房屋能夠連續六年成為「十大永續典範獎」實屬不易，同時更說明對於企業永續連年毫不懈怠。

主辦單位表示，作為連續三年獲得《全球企業永續獎》之「全球企業永續報告獎」的獲獎者，信義房屋充分展現一份有吸引力、可讀性強，且極具創造力的報告書以及網站，並留下了得以永續的深刻印象。從多媒體應用的角度來看，信義房屋也善用了網站互動性高的特性，以智能賞屋新科技翻轉房仲舊思維。此外，在董事會成員薪酬與永續發展的績效之間，建立正向關聯性，成為全台企業典範當之無愧。





此次參賽，除獲得《台灣企業永續獎》「十大永續典範獎」、《全球企業永續獎》之「全球企業永續報告獎」之外，信義房屋還獲得《台灣企業永續獎》「不動產及營造業-白金獎」、「英文報告書獎白金獎」、「社會共融獎」、「性別平等獎」、「氣候領袖獎」，及《全球企業永續獎》最佳案例獎「樂齡友善-共好計劃」、「綠色房仲新思維」二獎項，總計獲九個獎項，為歷年來獲獎數量最多的一次。





其中信義房屋行之有年的「樂齡友善共好計畫｣在許多大型企業當中脫穎而出，活躍老化已久的台灣社會，以「創新+落地實踐」設計年度活動，翻轉社會大眾對樂齡的多元想像，同時快速串聯跨地區、跨世代的行動力，發展出許多在地樂齡方案，更獲得評審肯定。

▲信義房屋樂齡友善共好計畫-屏東客家盤花達人傳統技藝傳承（圖／資料照片）

信義房屋劉元智總經理表示，不斷獲得台灣永續能源研究基金會的肯定，是責任更是期待，未來信義房屋將持續對外善盡社會責任，在提高企業經營績效的同時，降低環境負荷、增進對社會的回饋與關懷，深獲利害關係人信任，對內治理程序透明、經營誠信，鼓勵工作與生活平衡、促進性別平等、推動友善職場環境，透過公司治理、客戶關懷、員工照顧、社會參與、環境保護及供應鏈管理六大面向，將永續理念內化到企業內部營運，朝企業永續經營的目標邁進。

