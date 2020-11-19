全國少棒蘊育搖藍　第八屆台彩威力盃12月開打

台彩威力盃比賽源於一名出生花蓮的男性上班族，2012年中了威力彩頭獎後，捐出1.2億元給花蓮縣政府，希望能振興花蓮少棒。並於2013年首次舉辦第一屆花蓮台彩威力盃少棒賽，自此之後這位得獎人就被稱為「威力叔叔」，台彩公司總經理蔡國基表示，這是台灣彩券史上首為捐出獎金做為比賽基金，讓更多熱愛棒球的孩子們可以盡情的享受打球的樂趣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台彩公司總經理蔡國基期望球員們能夠盡情的享受打球的樂趣。（圖／記者鄭志宏攝）

× ▲台彩公司總經理蔡國基期望球員們能夠盡情的享受打球的樂趣。（圖／記者鄭志宏攝）

中國信託基金會董事黃志宜表示，希望各位選手們能在比賽期間能夠盡心盡力快樂的打完4天的賽程，同時中國信託愛計劃也長期挹注瑞穗國小、光復國小經費，也產生出不少職棒選手，但實際成為職棒選手的人欲不到百分之一，希望未來沒有打球的選手們，可以好好思考在成為職棒球星以外的人生思考，除了打棒球，學業也不能放棄更要回饋社會。

▲中國信託基金會長期挹注花蓮的瑞穗國小及光復國小，也培育出不少有名的職棒選手。（圖／記者鄭志宏攝）

× ▲中國信託基金會長期挹注花蓮的瑞穗國小及光復國小，也培育出不少有名的職棒選手。（圖／記者鄭志宏攝）

花蓮因為台彩威力盃賽事蘊育不少現任的職棒選手，中信兄弟周思齊就是其中一位，他今天以大學長身份，帶著日前樂天桃猿選秀新星馬傑森及黃子芸出席，除了感謝威力叔叔的善心之外，也為喜愛棒球的選手們一定要發揮自己的能力，讓更多人可以看到努力的成果。

▲中信兄弟球員周思齊（中）今帶領學弟馬傑森（右）及學妹黃子芸（左）一同出席啟動記者會。（圖／記者鄭志宏攝）

× ▲中信兄弟球員周思齊（中）今帶領學弟馬傑森（右）及學妹黃子芸（左）一同出席啟動記者會。（圖／記者鄭志宏攝）

體育署得知選手們運動及課業較難同時兼顧，因此每年編列8000萬做為球選的課後䡩導經費，不僅重視球員們的運動發展，也重視課業發展。