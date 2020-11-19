健保費調漲方案恐破5% 醫改會：不知道加錢可以期待什麼
健保費調漲方案恐破5% 醫改會：不知道加錢可以期待什麼
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-19 12:28:28｜update2020-11-19 12:29:51
前陣子鬧得沸沸揚揚的健保調漲議題，健保會排定明（20）天審議明年健保費率草案，外傳，衛福部提出的費率方案為最低至少5.44%，比先前民間團體議的4.91%還要高出許多，甚至還有其他版本，最高還有到5.55%。
針對健保費率調漲可能至少突破5%，台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊表示，重點不是漲5%，而是對民眾衝擊非常大，因爲每次要漲健保費，看起來好像一個月多一個便當錢，雲淡風輕，但民眾不安的地方，是不知道你要漲多少、會漲得多頻繁、會不會漲別的？他認為健保費民眾是付錢的一方，但完全是一個不對等的狀況，好比「我付錢，時間到跟我們說要加錢了，也不知道加錢可以期待什麼」。劉淑瓊強調，健保費跟其他政府支出不一樣，每一分錢都來自於人民交的健保費，人民想法最應該被重視，但健保費率調漲全部都訴諸健保會，劉認為醫改會從來沒有被找去諮詢過，他也強調，針對健保，很多數據我們都要不到，因為健保署擁有數據的獨佔權、詮釋權， 外界沒有置喙的餘地。醫改會呼籲，健保費漲價之前該給民眾一個交代，有哪一些議題，應該盤點一下，不管醫療端或是民眾端，最需要的不是漲不漲價，而是政府可以承諾民眾什麼，政府是管理者，應該有所承諾，對民眾、醫師人員關心的議題有個交代才對。