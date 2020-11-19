快訊／增2境外移入　「土耳其空姐」來台後確診

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快訊／增2境外移入　「土耳其空姐」來台後確診

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-19 14:10:26

▲針對今（13）日新增8例境外移入個案等議題，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥召開臨時記者會說明。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲針對今（19）日新增2例境外移入個案等議題，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥召開臨時記者會說明。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今(19)日公布，國內新增2例境外移入COVID-19(新冠肺炎)確定病例，分別為土耳其籍20多歲女性(案609)及印尼籍20多歲女性(案610)。
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指揮中心表示，案609為外國籍航空公司空服員，11月10日值勤自土耳其來臺之班機，抵臺後入住防疫旅館。個案原定11月13日搭機返回土耳其，但於11月12日出現肌肉痠痛及發燒症狀，隔日航空公司聯繫我國醫療單位至旅館協助診療，並由該醫療單位通知疾管署；個案11月16日依作業流程安排採檢通報，並於今日確診，目前住院隔離治療中。
指揮中心指出，已初步匡列案609接觸者共23人，包括航空公司員工、旅館工作人員及醫護人員等，因皆有適當防護，列自主健康管理；另個案值勤班機之服務區段及旅客目前調查中。

指揮中心表示，案610於11月17日來臺工作，入境時因體溫異常於檢疫站攔檢，個案告知檢疫人員於機上出現倦怠、全身痠痛及肚子不適等症狀，於機場採檢通報，並於今日確診。已匡列個案同班機接觸者共32人，其中23人為前後二排座位旅客，列居家隔離，9人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計106,576例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含105,091例排除)，其中609例確診，分別為517例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、545人解除隔離、57人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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