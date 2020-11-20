網友衝家樂福逛街！驚見「貼心設計」超High：越來越高級

在台灣，民眾添購民生用品，從便利超商到大型量販店，端看買什麼、買多少來決定採購店型，而相信許多人要替家中成員大量備貨，一定得到種類齊全的大型賣場「一次到位」，但由於各式各樣的賣場類型都有，競爭非常激烈，業者不僅要祭出超殺優惠搶客，也要建立自己獨特的服務以及形象，想辦法在這場賣場霸主之爭殺出一條血路。近日，就有網友分享去家樂福逛街時，驚見其內部一道「貼心設計」，讓他不禁大讚現在逛賣場真的「越來越高級」，貼文引發熱議。

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原PO在「家樂福Carrefour商品網友真心話」貼文指出，最近真的很喜歡逛家樂福汐止店，因為他的座位區真的很多，而且還有提供插座可以充手機，哈哈哈！一進門看到這些設施，真的覺得越來越高級，其他門市也有這樣的座位區嗎，還是有更友善的規劃呢？

▲網友分享家樂福現在許多門市都廣設座位區，並且附設充電座，讓他感到非常用心。（圖／翻攝家樂福Carrefour商品網友真心話）

貼文一出，網友紛紛回應「台中的家樂福座位區也不少」、「常去汐止家樂福，只是一直不知那些座位的用處，現在知道了哈哈哈」、「安平店也有哦」、「覺得很貼心的規劃！因為我有在那邊臨時辦公處理工作急件」、「內湖店賣場又加了洗手間，超貼心。」





另外，其它網友分享，不只家樂福門市，家樂福便利購超市也早就有此設施「超市座位區也很佛啊，很早就有了」、「我家旁邊的家樂福便利購早就有了，哈哈，超方便」、「24h超市臨窗區也有一排坐位可以喝咖啡跟充電」、「超市的也有啦！超棒的，真的很貼心」、「家樂福超市座位區真的是我大愛XD，有夠方便」。



▲另外，也有網友表示家樂福便利購超市也有設置座位區，讓民眾可以休憩。（圖／NOWnews攝影） 屬於24小時營業的家樂福便利購超市，對於許多夜歸、夜逛的民眾，真的很方便，就像是個小交誼廳般，有WiFi、插座、飲水機、微波爐，甚至還有小孩遊樂區，不過，日前也發生上班族補眠、學生打報告這類的狀況。

對此，《NOWnews》記者也實際致電家樂福公關詢問，公關表示，基本上對於久坐的客人，大概只要坐超過一、兩個小時，店員就會向前關心狀況、柔性勸導，並會告知也有其他客人需要使用座位，只要人潮不是很多的時段，都非常歡迎各位使用開放座位區。另外，也提醒民眾切勿在休息區大聲喧嘩，影響其他人使用體驗，一起維護最高品質的貼心設計。

