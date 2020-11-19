「2020台灣企業永續獎」中信金控獲九項殊榮

繼上週入選2020年道瓊永續指數（ DJSI）「世界指數」（World Index）及「新興市場指數」（Emerging Markets Index）成分股之後，中信金控再度傳出好消息，於18日榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2020第十三屆台灣企業永續獎」9項殊榮，不僅獲獎數創新高，亦首度入選「十大永續典範企業」。

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回顧頒獎典禮，當天由總統蔡英文親自蒞臨頒獎，中國信託金控總經理吳一揆代表受獎，顯示中信金控積極推動企業永續之表現深受肯定。

▲中信金控一舉拿下本屆服務業組「十大永續典範企業」、「企業永續報告獎」金融及保險業白金獎等九項大獎，由中信金控總經理吳一揆代表受獎。（圖／中信金控提供）

中信金控積極致力完善ESG各面向績效，除入選此屆殊榮、唯一連續10年獲頒「企業永續報告獎」金融及保險業白金獎，亦拿下兩座「創新成長獎」、勇奪「人才發展獎」、「創意溝通獎」等卓越案例獎項；台灣人壽，以及中國信託慈善基金會、中國信託文教基金會長期推動公益，同時榮獲「社會共融獎」。





其中，台灣人壽連續四年支持史丹福設計競賽亞洲區大賽，透過設計競賽，推動「青銀共創」，創造跨世代合作平台，讓台灣高齡思維接軌國際，當日由台灣人壽資深副總經理葉栢宏代表獲頒「社會共融獎」殊榮。而中國信託慈善基金會發起「點燃生命之火」全民愛心募款運動，發展具在地特色的「台灣夢」計畫，改善偏鄉學童的教育和生活環境，幫助他們敢夢、築夢。

身為亞洲領先金融機構之一，中信金控呼應聯合國永續發展目標（SDGs）具體實踐ESG作為，獲頒服務業組「十大永續典範企業」。中信金控今年3月設立企業永續辦公室，直隸金控總經理；4月簽署支持「氣候相關財務揭露建議」（TCFD），建立氣候變遷風險評估程序與管理機制，在營運決策過程中融入氣候風險與機會；6月將企業永續委員會提升為董事會功能性委員會，由獨立董事擔任召集人，強化董事會於永續相關議題的監督管理職能。社會面則從慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益扎根，實際參與並推動各項方案。

