泰國反政府示威升級！總理下令：動用所有法律遏止抗議

泰國國會昨（ 18 ）日進行各項修憲草案，並否決了由民間團體提出的提案，引發新一波的大規模示威。示威者領袖批評泰國政府無視人民的訴求，遊行隊伍從曼谷市中心蔓延至警察總部。示威者手拿黃色小鴨的泳圈抵抗警方的水炮攻勢。隨著示威升級，泰國總理帕拉育今（ 19 ）日表示，應該使用所有法律遏制示威者。 我是廣告 請繼續往下閱讀 泰國國會經過 2 天的辯論議程，通過兩項由政府及反對派提出的修憲草案，但由公民團體「 iLaw 」的草案被否決。示威者領修之一 Jatupat Boonpattararaksa 表示，不會參與政府舉行的和解委員會，批評政府放棄了最後的機會。大批示威者由曼谷市中心遊行至警察總部，表達不滿，並在建築、道路上塗鴉表達訴求，遭到警方以水炮車驅離。大型示威遊行後，泰國總理帕拉育今（ 19 ）日批評，現況並未改善，未來情況有可能升級至更加暴力，甚至可能損害泰國君主制。▲黃色小鴨的泳圈被用來抵抗警方的水炮車攻勢。（圖／翻攝自 Twitter）泰國總理帕拉育表示，政府將會擴大使用所有法律，對違法的示威者採取行動。巴育的聲明並未明確指出會動用王室法，但有人已經開始擔心，全世界最嚴格的不敬罪（ lèse-majesté ）可能會被用來懲罰示威者，根據法律，觸犯不敬罪最高可判處 15 年的徒刑。這場反政府示威過程中提出的訴求，除了落實民主、修改憲法、停止騷擾異議人士，還有要求對王室作出改革。▲泰國示威者在道路上用粉筆塗鴉。（圖／翻攝自 Twitter）