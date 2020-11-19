「民進黨只想打趴國民黨」扁政府新聞局長率眾赴NCC抗議
「民進黨只想打趴國民黨」扁政府新聞局長率眾赴NCC抗議
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-19 17:17:48
國家通訊傳播委員會（NCC）昨日決議不予中天新聞台續照，中天將在12月撤出新聞黃金頻段52台。泛藍陣營群起憤慨，前總統陳水扁執政時期的新聞局長鍾琴也跳出來批評，鍾琴認為民進黨對中國態度強硬，內心卻完全不想跟中國打仗，他們只想跟國民黨打仗，掌控輿論就能把國民黨打趴在地上，未來甚至連網路平台Youtube、Facebook都難保不被民進黨染指。
今（19）日下午，鍾琴號召群眾到NCC大門前抗議，國民黨立委鄭正鈐、前立委沈智慧到場聲援。鍾琴表示，中天立場挺紅，但一樣兢兢業業地完成新聞製播工作，如果中天真的罪大惡極，那其他媒體不會受到影響，NCC所陳述他們內控不良、老闆插手新聞內容的情況非常普遍，今日中天被斬首示眾，所有的新聞從業人員看在眼裡，此後專業、倫理都不再是第一訴求。鍾琴點出，近來國內政治氛圍充滿了肅殺、鬥爭，總統蔡英文對中國態度強硬，獲得部分支持者的贊同，但抗中也要承受其他面向的衝擊，當美國、歐盟、日本、韓國、東南亞國家迫於國際情勢，選擇倒向中國那邊時，蔡英文的兩岸政策就會被批評、挑戰，唯一能避免被輿論檢討的方法，就是殺雞儆猴，讓媒體自我控管。
「民進黨才不想跟中國打仗！他們只想對內跟國民黨打仗！」鍾琴表示，民進黨為了國內長期政治鬥爭，輿論控管下，所有媒體久了之後就會被清洗成民進黨側翼，未來有一天，民進黨甚至連Youtube、Facebook都不會放過，「現在都可以透過黃標、紅標、流量干擾、檢舉下架來影響。」最後群眾拿出民進黨印有綠色台灣的黨旗，由鍾琴在上面噴上X型的紅漆，隨後撕毀、扔在地上由人踩踏。