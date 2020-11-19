中天換照失敗！呂秋遠「千字」狂轟：與政治立場完全無關

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（18）日宣布否決中天新聞台換照案，7位委員以7比0全數通過，並在會議中一致確定，因中天新聞「違法紀錄嚴重」、「內控機制失靈」，做出不予換照處分，引起各界關注。對此，網紅律師呂秋遠也在臉書PO出一篇長文，並表示「新聞自由與言論自由，不等於造假與造神的自由，『這與政治立場完全無關』」。

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律師呂秋遠在臉書發文，表示中天新聞台將於12月11日從電視頻道下架，對很多家庭是很大的福音，再也不用為了轉台或在52頻道停留秒數過長而吵架；當然，對某些人來說，卻是很難接受的事實，而且以「新聞自由」、「言論自由」被扼殺來評論換照。但衛星廣播電視法本就有換照規定，若申請到執照就一定要同意換照，「那麼法律也就不必規定六年一次的換照審查，只要一日有執照，就可以陪你到永久，不是嗎」？

呂秋遠提到，在6年前補考，就已通知要改善，6年後經過7位委員重新審查，竟是以7比0的懸殊比數決定「不予換照」，那麼「這可以歸咎給新聞自由被扼殺嗎」，他直言，「新聞自由不是這樣的，一個屬性是公共財的電視頻道，可以有政治立場，但是不該有造假的『新聞』存在」，這幾年中天不斷製造假新聞、造神，遭到NCC持續裁罰，這並不是「政治立場的問題」，更不是言論自己的範疇，台灣確實不能只有一種聲音，但我們容許生活充滿「噪音」嗎，若不能，為何要把珍貴的頻道資源，給一個經常造假的新聞台？



▲中天新聞台換照失敗。（圖／中天提供） 他也提及，這些年打著紅旗反紅旗的團體與個人，已把台灣搞得烏煙瘴氣，即便每次都利用台灣的言論自由來打擊台灣，這也沒關係，反正最後都會變成是只要尊重、多元與容忍，但「新聞自由與言論自由，不等於造假與造神的自由，這與政治立場完全無關」，相反地，因中天新聞的政治立場，反而忽略2014年以來的種種脫序言行，而同意換照，才是對新聞自由最大的傷害。他更直言，「說難聽點，以後哪一家電視台會在意新聞的真實性？換照一定要給過，不然就是扼殺新聞自由，那麼就應該把換照規定廢除，不是嗎？考試只能給及格，不然就是霸凌學生，這種話能聽嗎」？





至於「其他媒體有『比較』好嗎」，呂秋遠表示，若談比較，當然有好與不好，但重點還是在於「信任專業」，專業就是認定中天很不好，所以不同意換照。他相信「NCC如果能開放審查記錄，讓其他媒體可以參考不准許換照的依據，對於未來新聞媒體的亂象，應該有正面的效益」，如果未來確實還有其他媒體與中天相同，相同的標準，就可以拿來參考。但如果不能信任NCC，而認為「不准許中天換照，就是政治考量」，這種說法，本身不就正是政治考量？NCC給了中天多少機會，這些所謂的「給機會」，不就都是造成現在不許換照的原因嗎？





他說道，中天只是不准換照，但還是可以繼續播放，只是在不同平台而已。中天的員工失業問題、未來走向，都是蔡衍明可以處理及決定的。「蔡衍明與中天的言論自由還在，只是在公共財有限的情況下，不能再同意造神、造新聞的媒體換照」，他也再次強調，「不能換照，是認為中天不再有資格可以取得這樣的公共資源，為什麼會扯到新聞自由與言論自由」，在12月11日以後，台灣還有很多家新聞台，他也在文末提到，「歡迎去收看這些不同的聲音。不然中國只有央視，身為中華好兒女，要不要去抗議中國欠缺新聞自由與言論自由？不要跟中國比？那為何一直想著中國好聲音」？（編輯：郭佩蓉）