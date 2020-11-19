男帶女友見父母！老家是「三合院」秒被甩 網嘆：不識貨
男帶女友見父母！老家是「三合院」秒被甩 網嘆：不識貨
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 23:39:26
情侶間若論及婚嫁，與雙方父母見面絕對是必經的過程。不過就有一名男網友帶女友見父母，卻沒想到因為老家仍是「三合院」建築，女友果斷決定分手，完整過程曝光也掀起熱議。
一名男網友在臉書《靠北女友my girl》發文提到，自己跟女友在台北相識，目前已經交往一年，感情進入穩定期後，身為家中獨子的原PO決定帶女友回鄉下看爸媽。沒想到一回到男方鄉下老家，三合院式的建築讓女友心生質疑，回程便向男方提了分手，原PO先是追問「是不是嫌棄我？」女方則坦然回應「對啊，沒辦法接受住在這裡」。
貼文曝光立刻掀起討論，許多網友吐槽女方，「不識貨，這種的田僑仔的機率很高」、「她還沒享受夠都市生活無法體會鄉下美好，但不限於在鄉下照顧傳統老人家」、「三合院位置不要太可怕，是很值錢的」、「嘉義很多三合院超級有錢」。但也有部分人點出盲點，「標榜自己是獨子，有87%你曾經明示或暗示過人家將來必須跟你父母同住」、「這麼『傳統』的家庭誰受的了」、「她也不一定是嫌棄你，只是很清楚自己未來要什麼生活」。（編輯：潘毅）