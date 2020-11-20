川普遲遲不交接 CNN：多名白宮官員悄悄與拜登團隊接觸
川普遲遲不交接 CNN：多名白宮官員悄悄與拜登團隊接觸
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-20 07:19:49
2020 美國總統大選，雖然外媒已普遍認可由民主黨候選人拜登( Joe Biden )勝選，卻遲遲未能有最終選舉結果公布。川普態度強硬，也讓拜登的過渡政府團隊運作不甚順利。有外媒指出，白宮已有部分官員私下與拜登團隊展開接觸，協助他們盡可能先透過非正式管道，於接手政權前先了解運作狀況。
根據《 CNN 》報導，由於川普仍拒絕讓步，加上美國總務署 ( General Services Administration, GSA )遲遲不公布正式的選舉結果，導致拜登和他的團隊一直被禁止與聯邦機構直接接觸，交接工作也未能展開，種種跡象甚至已開始讓那些隸屬於川普政府的人感到沮喪。一位白宮官員向《 CNN 》透露，他們正試圖跨越黨派偏見來履行對國家的義務，儘管所提供的內容不像過渡政府被批准後那般詳盡，但至少可以幫助拜登團隊先了解他們上任後，可能要處理的問題有哪些。
另一位幾個月前離開白宮的前官員則表示，他預計將以與先前類似的角色重返拜登政府，並表示願意提供幫助；另有官員指出，川普政府內部人士已與拜登團隊展開非正式接觸：「他們(拜登團隊)了解我們的意思，知道我們能說什麼，不能說什麼」。
拜登團隊的一名高級顧問承認有前述狀況發生，但拒絕評論；拜登的另一位助手則說，認可白宮內部傳達的協助意願，但這種援助仍比不上正式同意政權交接重要。拜登的副競選經理兼過渡顧問凱特·貝丁菲爾德（ Kate Bedingfield ）對《 CNN 》表示：「我們需要比這更多的選擇，並確保權力平穩過渡。 GSA 應該遵守法律並確定選舉結果，以便美國人民能有平順、高效率的政權交接。」