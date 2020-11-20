遞延性買盤出籠　高雄市區、大學特區雙開紅盤

台灣防疫得當，台商與國際企業看好台灣較為穩健投資環境，紛紛回台增資設廠，這波鮭魚返鄉潮，促使市場游資豐沛流向台股與房地產，光是熱錢就突破兆元大關，然而台股持續受到疫情與美國總統大選結果影響，具有一定風險，相對於台股的高風險性，房地產具備保值與增值性，加上央行祭出低利率救市，高端資產客紛紛選擇置產不動產。近期高雄就有不少台商與企業主買家，偏向選擇市中心有潛力地段，以及具備特殊產品條件做為收藏，最熱區段就屬高雄市中心與大學特區。



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燙金市心前金區 蛋黃區豪宅大咖最青睞

專家分析表示，熱錢湧入，疫情期間資金無處去，市場上許多高端買家，積極在不動產上為資金找出口，遞延性買氣大爆發，指標型豪宅個案最明顯感受到買氣熱度，過去在剛需市場中，以首購型小坪數最熱賣，但這波資金熱潮，讓市場中稀有大坪數豪宅變相熱賣。



▲燙金市心前金區，蛋黃區豪宅大咖最青睞。（圖／資料照片） 豪宅群聚的前金區，為高雄市中心蛋黃區，主幹道中華路與中正路地段燙金，周圍土地寸土寸金，遠望可眺望青山，船隻在愛河上往返，12.7公頃的中央公園，公園豪宅第一排享有市中心難得綠金價值，軌道經濟發酵，有中央公園、美麗島、市議會三站包圍，新崛江商圈、大立百貨商圈在側，讓前金區更顯時髦，緊鄰一旁的南高雄亞洲新灣區生活圈區，包括市立總圖、高雄展覽館等重大建設陸續完工，可望帶動區域房市強勁成長，更推升前金區地段價值，是企業主置產首選。





高雄大學特區 水岸景觀有價值





愛河水岸宅向來是買家最保值的收藏品，下一處同樣具備有水岸景觀優勢的後起之秀，是位於北高雄一級戰區楠梓區高雄大學城特區，重劃區擁有全新街廓與良好生活氛圍，可見後勁溪水岸景觀價值，並緊鄰藍田公園，擁有親水高綠覆率環境，家樂福商圈成型機能到位，一旁產業密集，串聯中山高中、國昌國中、右昌國小生活圈。





高雄大學城特區位於產業帶核心，左接橋頭科技園區，一旁緊鄰日月光與楠梓科技園區，產業蓬勃發展，出入多是擁有高生活水平的科技菁英，有全球半導體封測產業重鎮之稱的楠梓加工區科學園區，目前經濟部加工處釋出楠梓園區行政場域第1期用地，由全球半導體測試介面領導廠商「穎崴科技」斥資32億元投資，預估啟用後將再創造200個就業機會，年產值增加10億元以上，龐大就業機會支撐房價。