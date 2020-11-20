綠營傳蘇恐下台　江啟臣：已看到爭權奪利

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綠營傳蘇恐下台　江啟臣：已看到爭權奪利

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-20 16:16:49

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
隨著關《中天》、牛肉麵風波等事件陸續引發爭議，行政院長蘇貞昌被指為幕後主使者，更從黨內被傳可能在12月25日之後下台。國民黨主席江啟臣今（20日）也稱， 總統蔡英文才連任不到1年，就已經看到「後蔡英文時代」的民進黨在內部爭權奪利。
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江啟臣表示，民進黨內部會有這種內部質疑，甚至說內閣可能改組、換閣揆，起碼有兩個因素，一個是民眾心生不滿，民進黨的民代與政治人物已經在地方感受到民眾的怨怒；另一個是，不排除民進黨內為了佈局2022、2024選舉在爭權。
對於民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調，蘇貞昌若穩不住，可能在12月25日發生內閣改組 。江啟臣分析稱，為什麼講12月25日，因為那天將是現任縣市首長就任滿2年的日子，如果由任何一位就任滿2年的首長去擔任閣揆、副閣揆或入閣，那空下來的縣市，就準備要派人去代理了，所以一切都是選舉布局。

《中天》記者提問，《中天新聞台》面臨關台是否涉及派系角力？江啟臣表示，一個NCC主委怎麼會直接在記者會上，說出未來《中天》52台的位子，可能會由公廣集團去佔位這種話，這是不可思議的，一個NCC主委憑什麼說這句話？新聞台還有訴訟的權利，都還沒斷氣，就直接說人家死掉了，接下來要由誰來取代，這就證明，關台這件事不純粹是新聞自由、新聞專業、違反新聞自律的問題，背後就是牽涉到一堆利益。

《中天》記者再提問稱，11月16日NCC曾發函給《中天》，說獨立審查可以按季回報，好像露口風會給中天通過換照、17日晚間卻被媒體傳出，NCC主委遊說委員失敗、18日就以七比零票數否決中天換照，是不是背後有勢力在放話方式角力？

江啟臣回應稱，的確背後會讓人看到很多不同派系、勢力的相互角力，蔡英文才連任不到1年，似乎已經看到「後蔡英文時代」的民進黨，先從電視台下手，接下來可能就是縣市長，這一切都讓大家看到民進黨的醜陋政治鬥爭、利益爭奪。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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