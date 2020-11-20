台灣最熱門交友軟體暗藏「恐怖情人」？女大生被騙上床
台灣最熱門交友軟體暗藏「恐怖情人」？女大生被騙上床
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-11-20 22:00:00
電影《戀愛進行弒》導演大衛切奇里諾，以台灣最熱門交友軟體「Tinder」為發想，探討現代男女的愛情奇觀，導演說：「當初只是想要製作一部現代的恐怖電影，現在可以說是Tinder世代，或多或少的人都用過，所以我們決定要製作一部Tinder版本的《致命的吸引力》，談談女大生被騙上床之後，發生的恐怖事情。」
導演也表示，這不僅是有在用交友軟體的人會想看的電影，沒有用過交友軟體的大眾會更好奇，他說：「我曾經有朋友十分感興趣Tinder，還會跟我借去看，其實對大家來說，是非常具有吸引力的題材。」《戀愛進行弒》講述哈里斯是個流連於交友軟體的花花公子，總是在一夜情結束後找盡各種理由消失，比起談戀愛，他更喜歡花時間在工作和電玩上。某日，哈里斯一如既往在交友軟體上尋歡，並與超辣女子萊利配對成功，但是萊利並不像其他女孩一樣好擺脫，哈里斯也漸漸發現，他的生活因為她的出現，開始分崩離析。
《戀愛進行弒》在英國倫敦恐怖電影節獲得喝采，導演也分享他拍完電影，竟讓朋友深感罪惡的小趣事，「初剪後，我有請朋友一同觀賞，他跟我說『老兄，你現在害我每次往右滑，都有點不好意思！』我當時聽完大笑，跟他說『很好，這就是我要的效果！』」