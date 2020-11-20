影／體會農夫耕作的辛勞　螺陽國小結合農會推食農教育

彰化縣北斗鎮螺陽國小全校共有650多棵大小樹木，但師生卻能常保校園乾淨，受到前來運動鎮民的稱讚，縣長王惠美今（20）日特地到螺陽國小一探校園「乾淨秘訣」，原來該校長期推動食農教育，學生大地取材，習慣掃除樹葉作堆肥，多年下來，造就乾淨校園。

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▲縣長王惠美到螺陽國小一探校園玉米田體驗採摘玉米。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

× ▲縣長王惠美到螺陽國小一探校園玉米田體驗採摘玉米。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

王惠美說，校長及老師們結合大家的力量用心推動食農教育，農會總幹事也很認真地對學生予以指導，依照不同的節氣進行不同的農作物輪作，上一季種植水稻，這季種植玉米、番薯等，讓小孩子體驗農夫耕種的辛勞，重要的是可以讓孩子們動手去做，進而達到惜福，對於糧食得來不易能夠更加珍惜。

王惠美表示，螺陽校內有600餘棵樹木，落葉量也很多，校長用心與學生們將校內樹木的落葉收集並製成堆肥，透過堆肥教導孩子們有機肥料製作方式，進而將有機肥滋養農作物，友善耕作農作物，也是一種循環經濟，也減輕了落葉廢棄物進入焚化爐的用量。

▲學童教縣長王惠美製作米漢堡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

× ▲學童教縣長王惠美製作米漢堡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

校長陳靜音說，學校長期在北斗鎮農會的指導下推動食農教育，學生在種植中發現土壤經過幾季種植後，收成越來越少，之前要購買有機肥，但農會指導員發現該校樹木非常多，樹葉是最好的有機資材，於是開闢堆肥場養土。

陳靜音表示，每個月的樹葉棄於同一座堆肥區，經過6個月的自然發酵就可「開箱」使用。她說，堆肥場的旁邊就是農田，每一個月初就把腐熟的樹葉有機肥放到農田，農作物「頭好壯壯」，完全不用發錢買有機肥。

▲學童介紹「蝴稻螺陽」手工書時表示，書籤都是用校園使用校園植物和農作物製成。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

× ▲學童介紹「蝴稻螺陽」手工書時表示，書籤都是用校園使用校園植物和農作物製成。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

螺陽國小安排四站導覽，學童許云菳、林家安解說農耕園的落葉堆肥和使用；學童許桓誠介紹「蝴稻螺陽」手工書時表示，書籤都是用校園使用校園植物和農作物製成，雖然看起來不起眼，但只要用美的眼睛就能看見「美」。全場人員心領神會都笑了，王惠美更心花怒放地說：「他（小朋友）吃我的豆腐喔。」

▲螺陽國小長期推動食農教育，也讓學童自己製作午餐米漢堡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

× ▲螺陽國小長期推動食農教育，也讓學童自己製作午餐米漢堡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.20）

王惠美與現場人員製作米漢堡及採摘玉米，藉此體會農夫耕作的辛勞，期盼整合在地產官學及社區青農的資源，讓學生可以體驗從產地到餐桌的學習歷程，更加「知福惜福」。