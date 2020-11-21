影／玩具愛分享　王惠美：大家二手玩具回收、減塑做環保

曾經備受呵護的玩具，總是隨著孩子的成長而被束之高閣、或面臨被丟棄的命運；台塑企業今(21)日在台化廠Formosa玩具基地舉辦「彰化玩起來 二手玩具WOW市集」，縣長王惠美感謝台塑企業、王長庚公益基金會及台灣玩具圖書館協會，回收塑膠玩具既環保也讓弱勢孩子展笑顏。

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▲活動由縣長王惠美為玩具回收箱進行啟用儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

× ▲活動由縣長王惠美為玩具回收箱進行啟用儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

王惠美表示，因少子化讓許多人更疼孩子，因此許多父母會買很多玩具，很多在玩了不久後，就丟到垃圾，造成焚化爐的負擔，台塑於5月起回收二手玩具，透過台亞物流配合，集合到二手玩具物流中心，把玩具整理的像新的一樣後，再讓弱勢家庭及機構認養，同時也希望有更多爸媽一起來響應二手玩具回收，一起減塑做環保。

台塑生醫科技股份有公司副總經理劉慧啟表示，作為塑膠產業龍頭，我們帶頭進行塑膠玩具回收這是很有意義的事，目前我們已經在全台企業各廠區設置回收箱，在彰化及台中地區的台亞加油站，也將陸續完成回收箱設置。

▲彰化玩起來 二手玩具WOW市集，吸引小朋有駐足挑選。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

× ▲彰化玩起來 二手玩具WOW市集，吸引小朋有駐足挑選。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

劉慧啟指出，根據台灣玩具圖書館協會調查，一般玩具不到半年就放在一旁，超過9成是塑膠做的，不僅如縣長所說的進到焚化爐，有的甚至會流到大海，所以，台塑發起推動二手玩具回收，除了減少垃圾量，並且達到資源回收再利用，也讓玩具愛分享。

活動由王惠美為玩具回收箱進行啟用儀式，希望鼓勵民眾及小朋友將家中不要玩的玩具，投到回收箱中，讓這些玩具傳遞給需要的孩童。活動現場有4大闖關遊戲、二手玩具交換、聖誕花圈DIY 及趣味桌遊等小遊戲，還可以帶不再玩的玩具前來交換，現場猶如置身玩具派對。

▲縣長王惠美感謝台塑企業、王長庚公益基金會及台灣玩具圖書館協會，回收塑膠玩具既環保也讓弱勢孩子展笑顏。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

× ▲縣長王惠美感謝台塑企業、王長庚公益基金會及台灣玩具圖書館協會，回收塑膠玩具既環保也讓弱勢孩子展笑顏。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

這個場域原本是台化彰化廠的福利大樓，近年台塑企業積極推動彰化樂活圈，要打造彰化首座童趣基地，今年藉由王長庚公益信託贊助，與台灣玩具圖書館合作，成立「彰化二手玩具物流中心」，結合企業各廠區及旗下台亞加油站設置玩具回收箱，以行動玩具車逐站收集二手玩具，載運到這個物流中心進行分類整理，經過篩選分類還可以使用的二手玩具，讓這些回收的玩具可以繼續帶給孩子歡樂。