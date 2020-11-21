影／街頭募款助弱勢老人　弘道結合大學課程做公益

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弘道老人福利基金會彰化服務處在地關懷服務550位獨居弱勢長輩，於每年的歲末年終之際發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，募集過年前後所需的「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等助老關懷服務經費，以及接續一整年的服務獨居弱勢長輩經費，讓老人家們不再獨自孤寒過日被社會遺忘。
大葉大學休管系謝佩伶教授表示，希望可以讓學生在學習的過程中更有成就感與自我價值，透過休閒活動設計課程與弘道基金會合作，讓學生們到獨居弱勢長輩家中協助大掃除，完成除草、櫃子上層的灰塵清理，老舊電線汰換、大型家俱下方的清潔等任務，也化身一日孫子來陪伴長輩進行據點活動，藉此讓學生們看見長輩的需要，瞭解公益服務及回饋社會的重要性。
103歲的李爺爺與95歲的管奶奶從小是青梅竹馬，是一對人人羨慕的鴛鴦佳偶，卻在戰火的摧毀下被迫分隔海峽兩岸失散近50年，二人再次相逢時人生已截然不同，但他們決定不再分離，管奶奶飛到臺灣陪伴爺爺，彼此相依相守到現在，弘道彰化服務處與大葉休管系合作招募志工來幫管奶奶打掃客廳、廚房與拔除屋旁的雜草，管奶奶開心的笑著說，「很久沒有這麼多人陪我說笑了，又有這麼多年輕人來幫忙打掃，你們真好。
25位志工學生分別到彰化獨居弱勢長輩家中進行大掃除，學生們挪開大型傢來清潔死角，刷除長年使用的廚具油汙，也把行走動線上堆積的雜物重新規劃擺放，提升長輩在家中走動的安全性。
大學生蔡宸鈞表示，這是第一次接觸到助人活動，我們到長輩家中大掃除時看到長輩很需要幫助，所以我們想走上街頭募款來幫助獨居弱勢的長輩，跟大家分享幫助人的快樂。