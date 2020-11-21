影／街頭募款助弱勢老人　弘道結合大學課程做公益

弘道老人福利基金會舉辦「寒冬助老 街頭募款活動」，招募25名大學生志工將往弘道彰化服務處關懷服務的獨居弱勢長輩家中進行關懷及大掃除外，今(21)在彰化火車站、員林火車站及鹿港老街同時進行街頭募款，幫助弘道募集過年春節期間的服務經費，助獨居弱勢長輩溫暖度寒冬、溫馨好過年。

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▲三民市場菜攤老闆捐款，還讓學生在攤位前宣傳募款。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

× ▲三民市場菜攤老闆捐款，還讓學生在攤位前宣傳募款。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

弘道老人福利基金會彰化服務處在地關懷服務550位獨居弱勢長輩，於每年的歲末年終之際發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，募集過年前後所需的「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等助老關懷服務經費，以及接續一整年的服務獨居弱勢長輩經費，讓老人家們不再獨自孤寒過日被社會遺忘。

▲三民市場民眾很踴躍，2個小時就募到了超過8千元，讓老人走出孤寒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

× ▲三民市場民眾很踴躍，2個小時就募到了超過8千元，讓老人走出孤寒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

大葉大學休管系謝佩伶教授表示，希望可以讓學生在學習的過程中更有成就感與自我價值，透過休閒活動設計課程與弘道基金會合作，讓學生們到獨居弱勢長輩家中協助大掃除，完成除草、櫃子上層的灰塵清理，老舊電線汰換、大型家俱下方的清潔等任務，也化身一日孫子來陪伴長輩進行據點活動，藉此讓學生們看見長輩的需要，瞭解公益服務及回饋社會的重要性。

▲民眾載著孩子停到路邊捐款。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

× ▲民眾載著孩子停到路邊捐款。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

103歲的李爺爺與95歲的管奶奶從小是青梅竹馬，是一對人人羨慕的鴛鴦佳偶，卻在戰火的摧毀下被迫分隔海峽兩岸失散近50年，二人再次相逢時人生已截然不同，但他們決定不再分離，管奶奶飛到臺灣陪伴爺爺，彼此相依相守到現在，弘道彰化服務處與大葉休管系合作招募志工來幫管奶奶打掃客廳、廚房與拔除屋旁的雜草，管奶奶開心的笑著說，「很久沒有這麼多人陪我說笑了，又有這麼多年輕人來幫忙打掃，你們真好。

25位志工學生分別到彰化獨居弱勢長輩家中進行大掃除，學生們挪開大型傢來清潔死角，刷除長年使用的廚具油汙，也把行走動線上堆積的雜物重新規劃擺放，提升長輩在家中走動的安全性。

▲大葉學生志工幫103歲李爺爺和95歲管奶奶拔除住家的雜草。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

× ▲大葉學生志工幫103歲李爺爺和95歲管奶奶拔除住家的雜草。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.21）

大學生蔡宸鈞表示，這是第一次接觸到助人活動，我們到長輩家中大掃除時看到長輩很需要幫助，所以我們想走上街頭募款來幫助獨居弱勢的長輩，跟大家分享幫助人的快樂。