港主持人被捕 陸委會：勿再假借國安打壓異己
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-22 10:00:00
香港知名網路電台D100 Radio主持人「傑斯」在21日上午遭到港警依照「國安法」逮捕歸案。傑斯發起資助在台港人籌款計畫「千個爸媽，台灣助學」，恐觸犯「資助他人分裂國家罪」、「洗黑錢罪」。對此，陸委會稍早表示：「港版國安法實施以來，不斷嚴重侵害香港的自由及人權，引起國際社會高度關注。」
根據港媒指出，港警懷疑傑斯夫婦與同夥一同透過「千個爸媽，台灣助學」計畫，一半用來資助「台獨」組織，另一方面私吞炒股票，恐涉嫌「資助他人分裂國家罪」、「洗黑錢罪」。當初會發起這項活動，是因許多年輕人參與反送中活動進而遭到逮補，部分人選擇前往台灣，為了不讓這些人自身自滅，才會選擇發起這項活動。傑斯夫婦遭到逮捕後，陸委會隨後發出聲明指出，「『港版國安法』自實施以來，即不斷嚴重傷害香港自由及人權，國際社會均高度關切並同感憂心。」、「嚴正呼籲相關方面，勿再假借國安之名，行打壓異己全面管制之實；ㄧ再操弄惡法既無法獲得港人民心的認同，無助於香港社會的穩定，更使香港做為國際金融中心的優勢，一去不復返了。」
當初傑斯認為，「香港手足，讓香港來負責」。另外，這項計畫可以讓每一位受助者獲得五萬元港元（約新台幣20萬），多半數為學費，希望有1000名港人每年可捐助2500元，共250萬港元，同等於1000萬台幣，足以資助50人。」新聞來源為Newtalk 新頭殼