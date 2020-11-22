G20峰會　習近平籲各國參與健康碼國際互認

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據中國官媒新華網公布的談話全文，習近平在發言時提出「構築全球抗疫防火牆、暢通世界經濟運行脈絡、發揮數位經濟的推動作用、實現更加包容的發展」等4項建議。
他說，中國積極支持並參與2019冠狀病毒疫苗國際合作，願與各國加強疫苗研發、生產等各環節合作。中國也將履行承諾，向其他發展中國家提供幫助和支持，「努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品」。
習近平接著提出，要加強政策、標準對接，搭建「快捷通道」，便利人員有序往來。他說，中方提出建立「基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制」，希望更多國家參與。
他並強調，20國集團應在加強「以聯合國為核心的國際體系、完善經濟全球化的治理架構、推動數位經濟健康發展、提高應對全球性挑戰的能力」等方面發揮更大引領作用。
習近平說，中方提出了「全球數據安全倡議」，願以此為基礎，與各方探討並製定全球數字治理規則。
他並呼籲20國集團，以開放和包容方式，探討制定法定數位貨幣標準和原則，在共同推動國際貨幣體系向前發展過程中，妥善應對各類風險挑戰。
習近平最後說，中國構建新發展格局絕不是閉關內顧，而是要從供給和需求兩端同時發力，全面暢通生產、分配、流通、消費各環節，在提高經濟韌性和競爭力的同時，建設更高水平的開放型經濟新體制。
他並聲稱，這將為各國共享中國經濟高品質發展成果帶來更多機遇。（編輯：繆宗翰）1091121