影／當孩子的貴人　讓家扶小幼苗能茁壯成為大樹

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感恩活動在大會主席朱筱健與家扶兒、家扶人及善心人士齊聚祝福下，為九位現任主委、會長、隊長披上彩帶，由縣長王惠美為他們進行加冕儀式，象徵未來這些家扶四會後援團體與五隊志工隊的領袖在推動家扶扶幼工作上將更加任重道遠與責任使命。
王惠美表示，政府資源有限，民間力量無窮，彰化家扶一直都是縣府在兒少工作好夥伴，充分展現公部門與民間資源的緊密結合，家扶這群後援團體與志工隊長期在地方有錢出錢、有力出力，將愛心散發到各個角落，讓偏鄉需要幫助的孩童感受到溫暖。
彰化家扶在這54年來在地陸續承辦縣政府的低收入戶兒少扶助、兒少監護權調查與收出養、兒少保護處遇、兒少寄養安置、發展遲緩與身心障礙兒童等方案，讓彰化縣的兒少福利與權益獲得最好照顧穩定，也讓自立後的家扶孩子脫貧後再回饋家扶與社會，讓愛的循環生生不息。
家扶主任王震光指出，這群後援團體與志工隊一直是家扶資源上與人力上堅強的後盾及家扶兒的守護天使，家扶在感恩節前夕感謝每位長期推動扶幼工作的大家，義務出錢出力推動扶幼工作，也交出亮麗的成績，造福了3200名弱勢兒童少年。
王惠美說，每個人的生命中都會遇到貴人，家扶中心就是孩子的貴人，每個孩子都有無限可能，希望在幼苗階段能夠給予更大的灌溉與更多的陽光。