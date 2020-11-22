潛艦國造紅區兩裝備未獲輸出許可？海軍澄清：均完成簽約

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

潛艦國造紅區兩裝備未獲輸出許可？海軍澄清：均完成簽約

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-22 16:08:34

DSC08063
▲蔡英文即將在11月24日出席台船「海軍潛艦國造開工典禮」。圖為台船國慶花車以國造潛艦模型展出。（圖/NOWnews資料照，記者呂炯昌攝）
蔡英文政府推動潛艦國造政策，高雄台船將在24日舉行「海軍潛艦國造開工典禮」，總統蔡英文將出席典禮，宣告全案正式進入造艦階段，不過有媒體報導，有兩項紅區裝備至今未獲輸出許可，針對此事，海軍司令部今（22）日澄清該報導不實，並回應稱兩項裝備均已獲美國同意，不影響台船依計畫進度開工。
我是廣告 請繼續往下閱讀
海軍表示，監察院國防及情報委員會於今年9月25日視察台船公司潛艦專案執行狀況，另立法院外交及國防委員會於10月26日至台船公司實施現地考察，並於立法院實施潛艦國造專案機密報告，目前在立、監兩院委員會監督下執行，目前進度正常。
海軍指出，依據合約潛艦開工的條件，包含廠房建置完成、試製船段及主次裝備合約簽署，台船公司已符合開工條件，並預劃訂於11月24日舉行開工典禮，而組裝潛艦重要的紅區裝備中，美商洛馬公司（Lockheed Martin）戰鬥系統整合與雷神公司（Raytheon）的數位式聲納系統，兩項裝備均已獲得美政府同意，並與廠商完成簽約，現正知會國會中，並不影響台船依計畫進度開工。

海軍強調，軍方將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，在立院監督下，依法依約管制全案確按計畫執行，籲請國人支持。
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀