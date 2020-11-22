潛艦國造紅區兩裝備未獲輸出許可？海軍澄清：均完成簽約
潛艦國造紅區兩裝備未獲輸出許可？海軍澄清：均完成簽約
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-22 16:08:34
蔡英文政府推動潛艦國造政策，高雄台船將在24日舉行「海軍潛艦國造開工典禮」，總統蔡英文將出席典禮，宣告全案正式進入造艦階段，不過有媒體報導，有兩項紅區裝備至今未獲輸出許可，針對此事，海軍司令部今（22）日澄清該報導不實，並回應稱兩項裝備均已獲美國同意，不影響台船依計畫進度開工。
海軍表示，監察院國防及情報委員會於今年9月25日視察台船公司潛艦專案執行狀況，另立法院外交及國防委員會於10月26日至台船公司實施現地考察，並於立法院實施潛艦國造專案機密報告，目前在立、監兩院委員會監督下執行，目前進度正常。海軍指出，依據合約潛艦開工的條件，包含廠房建置完成、試製船段及主次裝備合約簽署，台船公司已符合開工條件，並預劃訂於11月24日舉行開工典禮，而組裝潛艦重要的紅區裝備中，美商洛馬公司（Lockheed Martin）戰鬥系統整合與雷神公司（Raytheon）的數位式聲納系統，兩項裝備均已獲得美政府同意，並與廠商完成簽約，現正知會國會中，並不影響台船依計畫進度開工。
海軍強調，軍方將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，在立院監督下，依法依約管制全案確按計畫執行，籲請國人支持。