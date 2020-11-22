外貌協會爸媽！規定兒子「女友條件」曝　網氣炸：憑什麼

在選擇對象時，有些人會較看重內涵，有些人則較看重外表，不過，也有一名男網友發文抱怨，他爸媽規定他未來「交女友的條件」，他還說爸媽是「嚴重的外貌協會」，甚至會嘲笑他同學的長相，貼文一出，引起大批網友不滿。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「爸媽規定交女友身高要160、體重不要超過50」為題發文，表示他爸媽是嚴重的外貌協會，都會對他同學的外貌指指點點，而且講話還很難聽，像是以前高中班上有位女生牙齒稍微突出，媽媽竟然就指著照片說，「欸欸爸爸，你看這個牙齒，是啃木頭長大的嗎」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「爸媽規定交女友身高要160、體重不要超過50」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲男網友對於父母「規定他未來女友的條件」感到相當苦惱。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，引起網友們的不滿，「認真想知道爸媽到底有長多好看，可以在那邊嫌」、「憑什麼啊」、「在解決你父母這一關之前不要出來害人拜託，而且說真的160以上50以下那個不叫標準身材，那個叫超級瘦好嗎」、「談論別人的外表真的很沒水準.....」、「這個真的是身教失敗，人品也失敗，千萬不要學你父母」。

也有網友建議原PO「勸你要趁早還單身的時候就跟爸媽反應你的真實想法，如果等到真的交了女友後才跟他們講的話，他們一定會覺得你是為了女朋友才跟他們唱反調，這樣他們只會對你女友更不客氣」。（編輯：郭佩蓉）