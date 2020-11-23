老公衝全聯買衛生棉！一看架上「暖心好物」秒跪：神貼心

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老公衝全聯買衛生棉！一看架上「暖心好物」秒跪：神貼心

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-23 04:21:01｜update2020-11-23 04:21:07

▲（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
▲一名人夫到賣場替老婆買衛生棉時意外發現，店員竟在架旁放上「貼心神物」。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
購物血拚時店家如何陳列商品相當重要，尤其是專賣日常生活用品的超市、賣場，若在櫃台或是商品走道多加用心，會讓消費者忍不住多看一眼，甚至決定購買。近日就有網友在逛賣場時發現，店家竟然在女性用品區貼心的擺出「顧身體好物」，讓他忍不住直呼好貼心，更表示自己有了「貼心男友」的錯覺。
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原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出一張賣場的照片，仔細一看可以發現，在專賣女性用品區除了架上擺滿了各大品牌的衛生棉外，店家還在貨架之間懸掛了一條條的巧克力，讓消費者購買生理用品的同時，還能順手拿了這項「貼心好物」，不論是女性自己吃或是男方想送給女友創造窩心的「暖男」形象，都相當方便。
▲（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
▲網友看到也忍不住驚嘆。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）
此外，原PO也表示「我老婆調養的很好，沒有經痛的問題！只是這讓我有『貼心男友』的感覺」，許多網友看了也驚喜的回應「也太暖心！」、「生心理都滿足了」、「巧克力就是一種吃了不會止痛但可以讓心情好點的東西」、「真的很貼心，順手可以+1，有優惠價更好了」。
不僅如此，有網友也分享了其他賣場或超商的創意陳設，「之前情人節特輯有紅酒、巧克力，旁邊還有保險套」、「看過跟著月亮杯一起賣的」、「我逼男友買過寵愛女友套組！」，另外也有網友大讚「兒子陪我去，結果我買了衛生棉，他自己也挑了巧克力」、「保命工具啊！吃巧克力甜食會使心情愉悅，免於一死」。（編輯：楊智傑）
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