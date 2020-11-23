近期「紅單」熱炒引發政府關注，甚至屢屢「口頭警告」要打房，此時該不該買房？成為購屋民眾最關心的事。對此，房地產業者幾乎口徑一致表示：在能力可及的範圍內，自用族群應該放手買房。

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業者分析，有兩大關鍵因素驅動未來房價會持續抗跌。首先，低利、資金浪潮的環境沒有改變，甚至有可能持續2至3年，也就是說此時的民眾購屋利息負擔最輕。

其次則是這2年建商瘋狂搶地，甚至加價獵地，都代表著土地成本較過往來得高且貴，再加上近幾年建築工資調升、原物料上漲等，最後都會反映在建案裡頭，當土地貴、營建成本高，未來新建案的價格有可能賣得比現在還便宜？答案其實很清楚。





不過，也有房產業者指出，即便房價長期趨勢看漲，但民眾也不用過度恐慌，畢竟台灣房市屬於淺碟市場，每幾年都會出現修正，若能掌握該波修正進場，也許就能買到適合的家。





《住展》雜誌研發長何世昌建議，因央行低利、貨幣寬鬆環境沒有改變，中央也還未出手打房，短期內房價應該是回不去了，購屋族恐怕要認清這個殘酷的現實。如果購屋族不想追高，建議可以避開預售屋、並鎖定新成屋建案；由於成屋案價格變動幅度不大，有一些餘屋案甚至降價出清，民眾仍可以找到CP值高的新房子。





瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，到底是地價高帶動房價貴，還是房價走高帶動地價貴，這是個彷彿雞生蛋、蛋生雞的循環論證。然而，建商用高成本推案，買方是不是一定要接受，取決於市場景氣走向，不是誰說了就算。





黃舒衛舉例說，2014年台灣房市由盛轉衰，瀰漫觀望猶豫氣氛，市場買氣大退，成為買方市場，也促使建商紛紛呼籲同業「減量經營」避免賣壓多殺多，加速價格修正、加深悲觀情緒，最後甚至連龍頭建商都喊出「不買地、不請建照、不開工」三不政策，全力去化餘屋。



▲房價3年內難回頭，業者：能力範圍內放手買。（圖／資料照片）

當時市場低迷，價格優惠才有機會博得消費者青睞，建商只能爭取平盤、小賠出場，很難期待超額利潤。但現在房市受到自用、置產、避險、投資各類需求湧入，呈現資金行情激發的供不應求熱況，賣方市場由建商、屋主說話，價高者得，得的是資產、創價的機會成本，因此買方當然願意買單。





他也提醒，超低利率、資金行情、回台投資等效應推升這波強旺買氣，但一旦利多力道減弱、市場買氣步入末升段，又遇上疫情、政治、經濟環境因素干擾，市場恐將進入價漲量縮的階段，有意獲利了結的建商、屋主要特別注意，而買方也要以自住、自用為進場原則，不要過度期待、恐慌。





近期房市受到缺工、原物料上漲衝擊，陸續有建商喊出不賣「預售案」，希望結構中或是取得使照後才開賣，對此，房地產業者分析，主因是要反映工資、原物料上漲的成本。





業者指出，預售案開賣時，建案往往還未開工，但是開賣的價格已經包括建商預期的獲利空間，但開工後卻碰上工資、原物料雙漲，這一塊無法反映在已經賣掉的預售屋戶數內，多數建商會選擇自行吸收，但若上漲幅度太大，便會侵蝕到建商原本預估的利潤，因此才會出現多家上市櫃建商拋出「先建後售」，或是不賣預售案的風向。





某間新竹老牌建商就私下透露，近年有幾個新案都無法達到預期的利潤，舉例來說，過去一、兩年將預售案利潤設定在2成或是2成5，但工資、原物料上漲，直接吃掉8%至10%的利潤，這部分因為無法轉嫁給預售案已購民眾，建商只能吸收。



▲房價3年內難回頭，業者：能力範圍內放手買。（圖／資料照片）

工資、原物料雙漲，除了侵蝕利潤之外，也會造成工期拉長，甚至交屋時間往後遞延，而時間拉長對於建商來說，土、建融成本都會跟著加重，而且此現象已經是全台都在發生中。





該建商指出，手中有一個新案取得建照後遲遲不敢開賣，就是因為調不到要開挖地下室的大型機具，甚至被告知最快也要9個月才能夠輪得到，此舉讓他不敢賣房，只能夠等下去。

因此，他認為在此趨勢下，未來要在新建案中「撿到便宜」恐怕不容易，甚至可能出現存頭期款的速度追不上房價，除非出現重大國際經濟危機，不然目前趨勢下，房價欲跌不易，甚至可能出現「驚驚漲」的現象。