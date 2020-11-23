女「彈性上下班」竟遭同事狂酸？各式回應曝光　全場讚爆

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這位網友在 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「有人也是彈性上下班嗎」的文章表示，「我的彈性上下班指的是，沒有固定幾點上班，例如我的工作是8點30～9點30這個區間來上班就不算遲到，上滿8小就可以下班了，例如8點30上班下午5點30就可以閃人了，如果9點30到則下班時間是下午6點30，所以有時候同事彼此下班時間也不太一樣」，原PO也表示自己都是8點30到的人，上班可以早點下班回家。
結果原PO沒想到坐在她周圍的同事都是快9點30才慢慢來上班的，當原PO準時5點30下班的時候，他們就會用調侃的語氣「要走了喔，爽喔」，或是原PO不小心晚點離開，同事們也會表示「哇，見鬼了你怎麼還在這裡」等之類的言語，讓原PO覺得非常煩躁直言「再怎樣我也是上了八個小時，又不是比別人少工時又提早走....」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「人的問題，之前有待過一間公司也是這制度，大家大約了解彼此平常幾點打卡，時間到了就會提醒早到的同事可以下班了」、「這種真的不知道在酸幾點的，自律的人早上班早下班有什麼錯」、「職場這種風氣難怪在台灣勞工被壓榨」、「很多彈性上班，責任下班」、「你認真工作一天，時間到就走，問心無愧！不需要在乎他們」，甚至有人建議原PO可給出的回應，引起全場大讚，「你就早上的時候說：爽哦，睡這麼飽才來」、「我會回要不要一起爽啊，或者會怕喔，俗辣，乖乖當個社畜吧之類的垃圾話」、「你可以跟我一樣早起8點半來啊」、「回嗆呀，你們早上多爽一小時！」。（編輯：王柏文）