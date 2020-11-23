立委爆料教召傳「露鳥」性騷擾 後指部：協助當事人提告
立委爆料教召傳「露鳥」性騷擾 後指部：協助當事人提告
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-23 12:38:49
為了因應中國大陸軍事威脅，國防部將在2022年改革現行教召制度，推出「最硬教召」。不過，民進黨立委羅美玲指出，接獲民眾投訴在教召時於寢室遭鄰兵性騷擾。對此，後備指揮部表示，將協助循性騷擾事件處理或法律告訴等程序管道處置。
根據週刊報導，義務役退伍的A先生日前參加為期5天的教召訓練，報到的第一天晚上，寢室鄰兵B先生不斷對他說：「我很硬！我睡不著！」A先生起先並未理會，沒想到隔天中午B先生竟直接拉開褲襠露出生殖器，讓A先生傻眼。A先生結束教召後找上立委羅美玲陳情，立委要求國防部須在教召中加入性騷擾防治與性平相關課程。後備指揮部今（23）日回覆表示，A男召員於今年11月9日向立法院羅委員反映，11月2日至6日期間，接受「博愛甲字第251706號」教育召集，遭鄰員以不雅言詞及動作騷擾。本部獲報後，立即與當事人聯繫，並訪談相關幹部，瞭解A男於召訓期間並未向單位幹部及透過結訓座談反映，解召後才向羅美玲委員申訴，致單位無法於第一時間處置。本部已向羅委員說明，全案尊重當事人意願，協助循性騷擾事件處理或法律告訴等程序管道處置。
後備指揮部強調，教育召集期間，將於軍法紀宣教課程內，導入「性騷擾防治法」及「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」等法規，強化後備教育召集性騷擾宣導及防制工作，杜絕類案再生。