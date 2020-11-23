快煮麵條與配料包摻在一起煮成？SOP錯置引網友笑翻

麵要煮得好吃，跟火候、溫度與麵體有關，尤其在忙碌的生活裡，隨手來碗泡麵、快煮麵都是相當省時的作法，短短3到5分鐘，美味即可上桌，加上近期「有料」麵積極搶市，像是「大甲乾麵X寬巷子」、「高坑牛肉海鮮干貝醬」牛肉麵等，都推出與名店攜手的系列商品，讓不少消費者趨之若鶩。

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然而，泡麵與快煮麵由於麵體的關係，其實煮食方法也大不相同，以泡麵來說，因為大多是將已煮熟與調味的麵條硬化，因此加入熱水與配料後，約3分鐘即可食用，但快煮麵因為麵條為生麵條，或是以生麵風乾，需要以熱水持續加熱約5分鐘後取出，但因為多了煮食的這種動作，不少人都會順便加入配料，讓麵食更加豐富，也因此有業者也特地研制出快煮或即食包，讓消費者吃起來更有風味。

日前即有網友上網詢問家樂福獨家推出的「大甲乾麵X寬巷子」料理方式，卻因為不知道如何料理，所以詢問如何可以讓這碗牛肉麵更加美味，不少網友指出，「快煮麵應該先用熱水川燙後撈起，讓麵條更加Q彈，最後加入即食包，這樣才不致於影響風味」。也有網友提到，「快煮麵至少要煮食5分鐘，才能讓麵條軟化，直接加料就毀了」。更有網友笑稱，「連麵都不會煮是否是台灣人」。

▲網友將麵條跟配料包直接下水煮，殊不知麵條應該先以熱水煮熟，結果味道全變了。（圖／翻攝自PTT）

此外，也有網友提到，這款大甲乾麵其實是結合由士林巷弄起家的寬巷子鍋品，共同推出的聯名商品，因為大甲乾麵至少都要下水煮過才會好吃，若是只有泡熱水是不會好吃的。此外，更有並笑說，好好一碗寬巷子竟然這樣被糟蹋，建議原PO應該好好看完盒子上的說明再煮食。

