虎斑貓「假懷孕騙收編」　幾天後肚子消風還帶男友回家！

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賴理事長受訪時表示，當時在餵食浪貓的路上遇見沛沛時，牠非常親切地不斷在腳邊撒嬌，隔天發現牠肚子鼓鼓的疑似懷孕，當下就對牠說：「你跟我回家待產好嗎？如果你願意，明天同樣這個時間要來這裏等我呦！」後來當他帶外出籠到相約地點，沛沛果然在原地等他並且自己「主動進籠」，賴先生心想既然有緣就決定收編牠，帶去檢查時醫師表示「大概10到14天就會生了」，便開始準備一推貓咪用品。沒想到大約兩周後發現沛沛肚子「已消風」，翻遍整個家也沒有任何分娩或幼貓的蹤跡，於是醫生又表示「這是假性懷孕」，當下讓他超級大傻眼！
雖然賴先生感覺「被騙上當」，確定牠「假懷孕」之後就帶去結紮，不過沛沛個性塞奶又穩定，晚上一定要跟把拔一起睡覺，因此賴先生也被騙得甘之如飴。但是沒想到收編後兩個月的某一天，沛沛趁他倒垃圾時偷溜出門，幾個小時之後賴先生在停車場入口發現牠與一隻公橘貓肩並肩坐在一起看似很親密，而沛沛用不捨的眼神看著身旁的「男朋友」，讓他心頭一震、擔心拒絕沛沛後牠會跑掉，只好將兩隻「一起撈回家」，並將橘貓取名「江江」。只不過江江不僅膽子小，還是個標準吃貨，吃不飽就會發脾氣，而且時常與沛沛組「神偷二貓組」，一起偷吃給浪貓的乾乾，被發現時江江還會趕緊將嘴巴塞滿飼料，讓賴先生完全哭笑不得！
賴先生將收編沛沛與江江的故事分享在貓咪社團後，被許多網友笑說：「這手段與套路太高了」、「假懷孕這招比碰瓷還厲害！貓界仙人跳翹楚」、「獸醫一定是牠合夥的，騙你入甕」、「遇到詐騙集團首腦啦」、「確定叫沛沛，不是騙騙？」、「在這個混亂的年代，連貓都不能相信了」、「貓斯卡得主」。（編輯：陳珮瑜）