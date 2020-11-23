影／母愛延伸　蘭馨媽媽愛的資助送到員林農工

母愛延伸！國際蘭馨交流協會今（23）日致贈獎助學金給國立員林農工學生，蘭馨媽媽們收到學生們寫下滿滿的感謝在謝卡上，感謝大家的協助，讓他們能繼續朝夢想前進，陳姓同學說，有了獎助學金，可減輕家庭經濟負擔，專心向學，其相當感謝蘭馨協會的支持與鼓勵，場面溫馨感人。

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▲國際蘭馨交流協會為幫助員林農工認真努力的學生安定就學，今年特別提供日校10人、進修部1人等11名學生每人2000元助學金，協助學生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

× ▲國際蘭馨交流協會為幫助員林農工認真努力的學生安定就學，今年特別提供日校10人、進修部1人等11名學生每人2000元助學金，協助學生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

國際蘭馨交流協會理事長洪若茵的丈夫徐祺程也是員林農工榮譽會長，由於徐祺程也是苦讀出身，常說要幫學弟妹，讓他們早日脫貧，為幫助員林農工認真努力的學生安定就學，今年特別提供日校10人、進修部1人等11名學生每人2000元助學金，協助學生。

▲為避免弱勢生為錢煩惱，蘭馨會員們以媽媽般的愛心讓弱勢學生安心就學，真的是人間菩薩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

× ▲為避免弱勢生為錢煩惱，蘭馨會員們以媽媽般的愛心讓弱勢學生安心就學，真的是人間菩薩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

對著蘭馨協會到場的女性會員們，學生們向協會會員表示她們就像媽媽一樣好，而進修部學生更在感謝卡寫下「在求學這條路上，善心人士扶持猶如寒冬中的暖，我衷心感謝自己如此幸運，能有這份恩惠。」洪若茵肯定學生向上學習的心情，再追加7個名額的獎學金，讓員林農工師生都非常感動。

校長林玉芬說，陳陳(化名)來自單親家庭，爸爸一手帶大，陳陳一如名字一般沈默地過日子。要變成大女生的國中時期，陳陳的父親罹癌往生，家裡只剩下她一個人了。現在陳陳和姑姑一起住，做早餐營生的姑姑和姑丈咬著牙根提供陳陳生活費及學雜費。

今天拿著這筆助學金的陳陳終於露出笑臉：「我是一個幸運的人，有人給我幫助。」陳陳在謝卡上這樣寫著：「在這條路上有艱辛有難過，但有社會上的善心人士扶持，讓我感受到了關懷的感覺。」

▲學生更在感謝卡寫下「在求學這條路上，善心人士扶持猶如寒冬中的暖，我衷心感謝自己如此幸運，能有這份恩惠。」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

× ▲學生更在感謝卡寫下「在求學這條路上，善心人士扶持猶如寒冬中的暖，我衷心感謝自己如此幸運，能有這份恩惠。」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.23）

「大家的生活差距愈來愈大」，林玉芬感慨說，即使是國立學校，仍有不少學生家境困難即使學費已免費，但每學期7000到一萬元的雜費還是繳不出，有的學生連交通、住宿費都有困難，假日得去打工才能支付，每年大約有1%的學生因無法申請到中低收入戶資格，得靠學校募款協助。

員林農工教務主任黃俊達表示，這次獲得助學金的學生有三分之二是一年級，為避免弱勢生為錢煩惱，蘭馨會員們以媽媽般的愛心讓弱勢學生安心就學，真的是人間菩薩。