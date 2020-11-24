《新解釋．三國志》顛覆想像 劉備「超級愛抱怨」
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-11-24 20:14:05
由福田雄一執導的《新解釋．三國志》，找來大泉洋、小栗旬、山田孝之、渡邊直美等人演出，導演以此片顛覆大眾以往的歷史見解，大泉洋飾演的是「只會抱怨的劉備」；室剛則是「靠人脈往上爬的孔明」。大泉洋說：「一開始我抓不太到『劉備』這個角色，但後來福田導演跟我說這個『劉備』很愛發牢騷，我心想那我應該可以勝任這個角色。」
該片開拍首場戲是「桃園三結義」的場面，飾演劉備的大泉洋表示：「實際開始拍攝後，我和飾演『張飛』的高橋努、飾演『關羽』的橋本哲，應該要一起說台詞的，但不管怎麼樣都很沒默契，說得亂七八糟的！我心想這下可糟了，但福田導演卻笑個不停，還說太棒了，讓我十分不安！」對於導演福田雄一與大泉洋的首度合作，讓許多影迷都非常期待，大泉洋說：「福田網羅的都是演技超好的人，但這些人永遠都在開玩笑，就更有趣了！但有時真的太愛亂開玩笑了，我非常擔心是否會惹怒《三國志》的粉絲...這次將讓大家看看前所未見的『劉備』，以及超級輕浮的『諸葛孔明』，新解釋版本這樣真的沒問題嗎...這點我很擔心！」《新解釋．三國志》12月11日與日本同步在台上映。