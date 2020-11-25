長腿辣妹走來！男掉入老婆「陷阱題」 下秒脊椎發涼GG了
長腿辣妹走來！男掉入老婆「陷阱題」 下秒脊椎發涼GG了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-25 10:37:59
夫妻共處總是有許多小眉角，一不留神說錯話，要後悔也已經來不及，近日，一名男子就臉書大吐苦水，表示他和妻子一同外出逛街，結果一位穿著熱褲的辣妹迎面走來，自己並沒有多加理會，但隨後老婆問了一個問題之後，場面陷入尷尬，自己也淪落到要睡客廳的悲情下場。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「最近和老婆出門逛街時，突然走來一名長髮飄逸的正妹，且穿著極短熱褲，瞬間抓住了老婆的視線」老婆便說「老公你看…那個女的腰好細，腿也比我的還細，好正好羨慕哦！」但因為原PO正在滑手機，便隨口回句「對啊！」「但話一說出口，頓時覺得有股寒意從脊椎涼到頭殼」果然，老婆突然大罵「X的勒！還摁啊？晚上你直接給我睡客廳地板」原PO無奈表示「看也是你叫我看的，說也是你再說，我又掃到颱風尾中槍了，走路真的不能滑手機，人生真的好難」。
貼文一出，網友紛紛笑翻「這應該是宣導走路不能滑手機的廣告？」、「警察局感謝您的宣傳！走路不能滑手機」、「在老婆面前真的不能說真話，她臉會垮掉」、「如果你沒看，怎麼知道她長髮飄逸穿著極短熱褲？抓包了」、「這是我花了好多年，才懂的道理」、「走路以後別滑手機了！老婆也是挺狡猾的」。事實上，在全球許多國家，有不少都已經有明確法規禁止行人過馬路使用手機，像是立陶宛在2年前就立法，過馬路使用手機將被處以新台幣700到1200元的罰款，菲律賓碧瑤市也有類似法令，初犯罰新台幣600元累犯就會變成兩倍；美國夏威夷檀香山，初犯就要罰1000新台幣，在台灣雖然還未有明確規定，但為了用路人安全，民眾過馬路應該將手機收起來！（編輯：張嘉哲）