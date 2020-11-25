美股道瓊飆破3萬點 台股早盤一度漲86點、台幣強升逾3角
美股道瓊飆破3萬點 台股早盤一度漲86點、台幣強升逾3角
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-25 09:58:29
美股道瓊工業指數首度飆破3萬點大關，亞股今（25）日早盤也是紅通通，台股亦開高走高，傳產類股表現亮眼，尤其觀光、航運及生技醫療股，支撐大盤指數一度來到13893.2點、上漲86.07點，只是電子、金融不夠給力，目前漲幅收斂至40餘點。至於新台幣兌美元早盤也升值，並逼近28.5元的前中央銀行總裁「彭淮南防線」，來到28.505元、強升3.26角，目前28.506元震盪整理。
隨著美國總統當選人拜登展開政權交接工作，政治不確定性大減，加上新冠肺炎疫苗研發頻傳佳音，投資人預期明年經濟可望復甦，美股4大指數收高，其中道瓊工業指數更首度站上3萬點大關，終場上漲454.97點，漲幅1.54%，收在30046.24點；標爾500指數收盤上漲57.82點，漲1.62%，收在3635.41點；那斯達克指數上漲156.15點，漲幅1.31%，收在12036.79點。美股創新高激勵下，亞股包括韓股及日股今日早盤也是上漲，日股東證指數漲幅逾1%。台股今日也以13860.95點、上漲53.82點開出，盤中更一度攻上13893.2點、上漲86.07點，但相較電子、金融，傳產股表現亮眼，目前玻璃陶瓷漲幅逾3%，觀光、油電燃氣、電器電纜、橡膠、航運股及生技醫療類股漲幅都逾1%，通信網路表現相對偏弱，在平盤上下震盪。
在個股表現上，觀光類股的鳳凰漲逾8%，雄獅也漲超過6%，生技醫療類股的國光生及航運的長榮漲幅也有4%以上，華航漲逾3%，萬海、長榮航也有2%以上漲幅，而電子的聯發科、瑞昱、聯詠目前都跌逾1%，台積電、鴻海及大立光漲幅在0.15%至0.5%，聯電則漲逾1%。至於新台幣表現，今日早盤以28.81元、升值2.1分開出，隨後進一步觸及28.505元、強升3.26角，但在央行續守28.5元價位之下，新台幣兌美元仍未突破「彭淮南防線」，目前在28.506元震盪整理。