全球債務攀高　伊斯蘭債具抗壓優勢

近期雖因疫苗研發的正向進展帶動股市回揚，但今年來各國政府和企業為因應疫情而大幅舉債，國際金融協會(IIF)11/18指出今年前九月全球債務已增加15兆美元，預計到年底債務規模達到277兆高峰，佔全球國內生產毛額的365%。

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穆迪信評公司11月稍早報告亦指出，新冠疫情和各政府採取的振興措施對經濟、財政和社會的衝擊恐還要延續更長時間，因此對2021年全球主權債信展望評定為負向。短期內，信評差的主權國家經濟和融資能力受損程度較重；而中長期，所有國家將面臨政策決擇或危機可能加劇的風險，例如在不損及經濟復甦下的退場策略為何？以及能夠支撐長期經濟成長和社會融和的改革方向為何?

富蘭克林證券投顧表示，多數政府債信品質恐因財政赤字擴大而惡化、企業債也有違約風險，因此建議債券配置上要嚴選標的。由於聯準會將繼續維持美元接近零利率水準，高信評且具利差優勢的美元債仍具吸引力，其中持續看好伊斯蘭債與其他資產低相關的優勢。





在全球政府和企業債務攀高的壓力下，更能彰顯伊斯蘭債產品設計的抗壓特性，因為符合伊斯蘭教律的道德投資通常不涉及過度槓桿操作，而且投資人主要乃分享某特定資產的租賃收入，或買賣的投資獲利，有些總收益金額於債券發行時即已確定，只是遞延並定期支付給投資人。過去幾次市場震盪時，即可見伊斯蘭債市抗跌的表現。





富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人莫海迪．柯弗表示，伊斯蘭債絕大多數的發行國為馬來西亞、印尼、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和卡達等投資級信評的主權國，而波灣國家為融通財政赤字將繼續於市場發債。儘管發債供給將增加，但也不乏強勁需求的支撐，因為該區為新興市場中重要且高品質債的一環，隨著波灣國家政策環境改善，以及低違約率特色，自當吸引國際投資人的興趣。





伊斯蘭債的需求穩固，而就供給面，據路透社統計截至今年前三季全球伊斯蘭債發行量達1355億美元，約較去年同期成長4.4%，預期全年發行量可稍高於2019年。相較於其他傳統的美元投資級或高收益級債發債量早已超過去年並創下新高紀錄，伊斯蘭債的供給面壓力相對輕微。