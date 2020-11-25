重申台美關係係金欸！蔡英文籲國人團結讓台灣繼續前進

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蔡英文也表示，前幾個月前政府宣佈將進一步開放美豬、美牛的進口，為得就是展現台灣有決心解決困難的貿易問題，重建台灣的國際信任，這也美國副總統、國務卿，許多經貿官員，跨黨派國會議員、企業界的肯定，也讓台灣BTA（雙邊貿易協定）的推動，有著前所未有的助力。
蔡英文說：「我知道國內有不同意見，但這是無論誰執政都會面臨的問題，台灣要有更寬廣的國際經貿空間，這是全民共識，堅持民主、爭取更多國際支持，相信也是絕大多數國人都會選擇的一條路徑。」要爭取國際支持，就要採取積極的態度來解決跟其他國家的貿易問題，這是歷任政府都不能迴避的課題。
蔡英文也再次強調，台灣是一個自由市場，美豬、美牛的開放是讓市場做選擇，並不是要求國人一定要食用，政府也會參考鄰近發展程度相當、飲食習慣相近國家的做法，行政院在這段時間以來，對於很多不同意見的的表達，也一定會作為參考，做出嚴謹的處理。
蔡英文也提到，上週台美雙方召開了台美經濟繁榮夥伴對話，簽署了為期5年的MOU（合作瞭解備忘錄），在7項議題中成立了數個工作小組，表示台美在經濟議題的合作深化，不會因為美國選舉的結果有所改變；美國總統當選人拜登（Joe Biden）剛宣布的幾項人事案，像是國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）過去都有和台灣政府面對面溝通的經驗，布林肯最近也公開地表示，與台灣建立更強健的經濟關係，有助於美台共享的民主價值，及雙方對區域和平穩定的共同承諾，這些都可以證明台美雙方的聯繫管道暢通、與美國兩大黨也有良好的互動。未來，台灣會持續爭取跨黨派支持，分享民主自由的價值，維持區域和平穩定，促進經濟繁榮跟人民福祉，這些都是台美雙方長期共同得堅持，這些堅持也不會因為美國選結果有所改變。
最後，蔡英文表示，相信台美一定會在過去所累積的真實基礎上，持續緊密互動，面對國際局勢，政府冷靜謹慎，也對台灣有信心，並提出3項良好基礎，首先是台灣現在總體的經濟體質良好，經濟成長率穩定維持正成長，且為亞洲四小龍之首，無論是投資狀況或股市表現，整體經濟的信心度仍是非常強列。
第二，在全球疫情嚴峻的此刻，台灣以民主機制創造的防疫成功，讓台灣的國際能見度跟信用度大幅提升，國民信心跟凝聚力，都是台灣競爭力的關鍵。第三，支持台灣已經是美國的民意主流，也是美國跨黨派的共識，甚至成了國際社會的重要趨勢，政府要以台灣最大的國家立益做為考量，打開台灣經貿的活路，重建台灣的國際信任，爭取更多國際支持，讓台灣走向國際。
蔡英文也呼籲全體國人不要忘記這一年台灣用團結撐過疫情衝擊；國民在防疫階段團結一致，讓整個國家穩定前進，只要台灣人民能夠繼續團結，台灣一定會繼續向前。