重批蔡英文「躲辯論」 國民黨：昨是今非、雙重標準
記者 陳弘志／台北報導
calendar_today2020-11-25 16:33:24
身兼民進黨主席的蔡英文總統未接受國民黨主席江啟臣提出「萊豬進口爭議」的電視辯論邀請，國民黨25日表示，蔡總統不敢正視民意，逃避爭議性公共政策的公開辯論，凸顯她對開放萊豬進口政策的心虛與沒有自信。對照2010年，時任民進黨主席的蔡英文主動要求與時任總統馬英九辯論ECFA（兩岸經濟合作架構協議），現今的蔡英文卻逃避對話、不願與人民溝通，是昨是今非、雙重標準。
對於蔡總統把辯論影射為政治操作、動員群眾，甚至是「黨內競逐（黨主席選舉）」的工具，國民黨批評，蔡英文刻意把政策的理性論辯，用政治抹黑的話素來轉移焦點，藉此逃避辯論。蔡總統誤導視聽的說法，根本未把六成七反對萊豬進口的民意放在眼裡。國民黨指出，2010年，時任民進黨主席蔡英文曾說，「ECFA確已成為社會討論的重大議題，做為負責任的政黨，朝野兩黨負責人終須進行一場辯論」。國民黨質疑，當時蔡英文提出辯論的要求，就是以在野黨主席身分，難道只有「蔡主席」可以跟總統辯論，江主席就不能跟總統辯論嗎？
國民黨進一步舉出，2010年，時任民進黨發言人林右昌說，「唯有公開的辯論，才能讓台灣社會更加瞭解ECFA實質內容及其中的利害得失」，當時有人主張由行政院長吳敦義與民進黨主席蔡英文辯論，時任民進黨祕書長蘇嘉全說，「行政院長若與黨主席辯論，感覺怪怪的、不太對，且馬英九才是ECFA政策的最終決策者，因此雙英辯論才適當」。回顧2010年與2013年民進黨政治人物的說法，國民黨表示，民進黨的雙重標準令人無法苟同。國民黨強調，蔡總統換了位置，就換了腦袋，從開放瘦肉精肉品進口，到拒絕辯論完全展露無遺，蔡總統的雙重標準已經失去國家領導者應有的誠信，相信全國人民都看在眼裡。