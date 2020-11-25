影／科大捐贈教學物資到非洲　讓愛心啟航

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本次活動有華碩電腦公司捐贈50台電腦，中州科大幼家系捐贈教學鋼琴，傑出校友陳登癸捐贈總價值新台幣50萬元的20座足球門，共襄盛舉一起送愛到非洲。
中州科大於108年11月與史瓦帝尼當地教育機構Euro Africa Campus簽訂合作備忘錄，協助史瓦帝尼王國培養專業人才，以因應未來經濟發展需求，而這次「中州連線、愛心啟航」活動，更是透過Euro Africa Campus的協助，將更多台灣教學資源傳遞到非洲各角落。
史瓦帝尼王國駐臺大使館一等秘書班貝、外交部中部辦事處處長翁瑛敏、台灣非洲經貿協會理事長孫杰夫，以及青航股份有限公司站長柯德宏等人，特別到中州科大參加「中州連線、愛心啟航」教學物資捐贈活動。班貝一等秘書表示，非常感謝中州科技大學用心籌備這次活動，讓台灣民間的愛心與教學物資，無遠弗屆的送到非洲校園，充實非洲學生的教學資源。
響應這次「中州連線、愛心啟航」活動，捐贈20座組合式足球門到非洲的陳登癸是大亨通商公司董事長，也是今年中州科大新科傑出校友﹔陳登癸表示，非常高興能和母校一起完成這次送愛心到非洲的活動，這不只能直接幫助到非洲學生的學習生活，更能增進邦交情誼、擴展國家外交。
中州科技大學校長黃思倫表示，學校主秘柴鈁武去年遠赴史瓦帝尼招生時，發現學校擁有的完整系所、師資對非洲學生來說相當具有吸引力，現在已有近60名非洲學生在中州科大就讀。
25日捐贈非洲教學物資的活動後，學校將繼續與索馬利蘭大使、南非代表洽談未來的教育合作事宜，以及舉辦USR國際合作成果發表會等，相信透過國際教育合作，不只能培育國際專業人才，對台灣的外交亦有相當大的助益。