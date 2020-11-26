賓州法院下令禁止認證拜登勝選！川普團隊為指控舞弊熱身

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賓州聯邦法院法官麥卡勞除了發出命令，要求停止認證拜登勝出，還要求在週五（ 27 ）舉行聽證會。賓州共和黨眾議員凱利（ Mike Kelly ）和其他共和黨人於週六（ 21 ）針對 250 萬張投給民主黨的郵寄選票提起訴訟。
美國總統川普預定將前往賓州與共和黨議員開會，檢視種種選舉舞弊的指控。多個內部消息指，川普對朱利安尼將前往賓州參與聽證會的行程「表達強烈興趣」有計畫前往賓州。如果消息屬實，這將會是大選日過後，川普第一次跨出華盛頓特區的行程，雖然白宮週二（ 24 ）的發布的公開日程表中並未列出總統的行程。
據《 CNN 》引述消息，川普當地時間週三（ 25 ）晚間邀請賓州共和黨州議員致白宮開會，消息人士指，川普原本安排他的律師朱利安尼（ Rudy Giuliani ）到場，但因爲朱利安尼近期接觸新冠肺炎（ COVID-19 ）而取消這項安排。《紐約時報》指出，川普原本想前往賓州參與在蓋茨堡（ Gettysburg ）舉行的會議，參與有關選舉舞弊的討論，但在川普在白宮觀看聽證會內容後，決定邀請更多議員直接至白宮。最後川普決定交由顧問埃利斯（ Jenna Ellis ）通知他人賓州的行程取消。報導調侃，這起事件成為川普在賓州遇到的新挫敗。