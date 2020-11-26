賓州法院下令禁止認證拜登勝選！川普團隊為指控舞弊熱身

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賓州法院下令禁止認證拜登勝選！川普團隊為指控舞弊熱身

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-26 10:14:35

▲外媒聲稱川普或將召見密西根州的議會領袖，不排除是針對該州選舉結果提出商議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲賓州共和黨籍法官下令停止認證拜登在該州勝選，川普的團隊傳出召開會議準備進一步指控選舉存在舞弊行為。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普自大選日（ 11 月 3 日）後至今仍未承認敗選，並多次指控選舉有諸多舞弊行為。關鍵戰場州之一的賓州 24 日確認，民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）在該州勝出，但賓州共和黨籍的聯邦法官麥卡勞（ Patricia McCullough ）25 日緊急下令，停止該州認證拜登的勝利。
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賓州民主黨籍的州長沃爾夫（ Tom Wolf ）日前承認拜登是賓州總統大選的勝者，獲得賓州 20 張選舉人票，對於法官發出的命令，沃爾夫認為缺乏據可信的理由。其他賓州政府官員也強烈批評麥卡勞的決定，指出這名法官的行為在美國 250 年的歷史上前所未見，過去從沒有法院發布命令，干涉州政府認定總統選舉結果。
賓州聯邦法院法官麥卡勞除了發出命令，要求停止認證拜登勝出，還要求在週五（ 27 ）舉行聽證會。賓州共和黨眾議員凱利（ Mike Kelly ）和其他共和黨人於週六（ 21 ）針對 250 萬張投給民主黨的郵寄選票提起訴訟。

美國總統川普預定將前往賓州與共和黨議員開會，檢視種種選舉舞弊的指控。多個內部消息指，川普對朱利安尼將前往賓州參與聽證會的行程「表達強烈興趣」有計畫前往賓州。如果消息屬實，這將會是大選日過後，川普第一次跨出華盛頓特區的行程，雖然白宮週二（ 24 ）的發布的公開日程表中並未列出總統的行程。
據《 CNN 》引述消息，川普當地時間週三（ 25 ）晚間邀請賓州共和黨州議員致白宮開會，消息人士指，川普原本安排他的律師朱利安尼（ Rudy Giuliani ）到場，但因爲朱利安尼近期接觸新冠肺炎（ COVID-19 ）而取消這項安排。《紐約時報》指出，川普原本想前往賓州參與在蓋茨堡（ Gettysburg ）舉行的會議，參與有關選舉舞弊的討論，但在川普在白宮觀看聽證會內容後，決定邀請更多議員直接至白宮。最後川普決定交由顧問埃利斯（ Jenna Ellis ）通知他人賓州的行程取消。報導調侃，這起事件成為川普在賓州遇到的新挫敗。
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