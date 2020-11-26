毛骨悚然！婦人違反家規慘遭「電擊、鎖喉綑綁」
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-11-26 22:00:00
電影《鬼巢》自釋出預告後，令人膽戰心驚的配樂以及不寒而慄的場景，立刻引發網友討論，紛紛表示「第一次遇到光是靠鋼琴配樂就能嚇死人！」、「創下毛骨悚然新高度！」、「出乎意料！劇情反轉再反轉！」期待值爆表的討論，也讓該片未上映先轟動。
《鬼巢》講述山姆和母親伊蓮娜，住在深山裡的豪宅，山姆因下半身癱瘓，長期只在豪宅裡活動，母親則時時刻刻照顧他，不准他外出，直到有一天，一個年輕女僕丹妮絲，出現在他們單調的生活中。因為她的出現，山姆對世界開始有了新的希望和好奇，卻遭到伊蓮娜百般阻撓，不讓山姆離開這座如監獄似的豪宅，不僅如此，她甚至對丹妮絲展開恐怖的報復。除此之外，這棟神祕的豪宅裡更暗藏詭異的「家族規則」，若是違反了既定的準則，將會被處以各式慘忍的刑罰，從腦波電擊至鎖喉綑綁，冷血殘酷的舉止，令人毛骨悚然。
談到拍攝《鬼巢》的靈感來源，導演羅伯特德菲歐坦言，能製作出該片是透過多年累積的電影觀影體驗，他說：「我想透過《鬼巢》，講述一個看起來與驚悚片及恐怖片不同的故事，藉由劇情的鋪成及扭轉、冷色調系的場景畫面，以及緩慢的節奏和黑暗的氣氛，帶給觀眾一種時空無限的感覺。同時，也讓觀眾在觀影時，發覺其中的恐懼並非來自突如其來的驚嚇，而是緩慢地闡述一個個體，對生命本身的恐懼。」
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