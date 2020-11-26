毛骨悚然！婦人違反家規慘遭「電擊、鎖喉綑綁」

電影《鬼巢》自釋出預告後，

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《鬼巢》講述山姆和母親伊蓮娜，住在深山裡的豪宅，

除此之外，

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▲▼《鬼巢》中的慘忍刑罰，令人毛骨悚然。（圖／車庫）

談到拍攝《鬼巢》的靈感來源，導演羅伯特德菲歐坦言，能製作出該片是透過多年累積的電影觀影體驗，他說：「我想透過《鬼巢》，講述一個看起來與驚悚片及恐怖片不同的故事，藉由劇情的鋪成及扭轉、冷色調系的場景畫面，以及緩慢的節奏和黑暗的氣氛，帶給觀眾一種時空無限的感覺。同時，也讓觀眾在觀影時，發覺其中的恐懼並非來自突如其來的驚嚇，而是緩慢地闡述一個個體，對生命本身的恐懼。」