期中考可帶3張A4小抄！台大生曬筆記 全場跪了：真學霸
期中考可帶3張A4小抄！台大生曬筆記 全場跪了：真學霸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 15:29:57
學生時代在課堂聽講免不了得做筆記，尤其以前數位網路工具沒有那麼發達的時候，手寫筆記真的是頁頁皆辛苦、本本辛酸淚。最近適逢大學期中考，有位台大女學生就透露某科考試允許同學帶「3張A4」小抄應考，所以她抄好抄滿不留一點空白，超整齊的精美筆記引發熱議，大家紛紛高呼「跪了跪了」、「只能讚嘆了」。
有位台大女學生日前在《Dcard》發文，笑稱某科期中考可以帶三張A4小抄去考，「當然直接給他抄爆」，原PO自嘲眼睛快脫窗，而從她分享的照片中可以看見，密密麻麻的3大張手寫筆記，行距字距的掌握堪稱完美，再搭配表格圖形，簡直媲美印表機印出來的教科書。讚嘆的網友紛紛在底下留言回覆說，「字好美，給你點讚」、「這就是臺大，跪了」、「你這樣抄完，基本上已經都讀熟了」、「跪了跪了」、「看來我真的要付出更多時間更加倍努力用功讀書了」、「有神快拜」、「擔心妳的眼睛，哈哈」。另外也有網友直言其實這種可以帶小抄的考試更難，「老師說open book，或這種可以帶小抄的...就知道這次考試會是場硬仗了」、「我還寧可出簡單一點然後不給帶小抄」、「基本上可以帶參考資料的考試都更難」、「我系上唯一能帶小抄的課是計經，不過沒啥用，我在座位上發呆2個小時」、「長大最怕開書考，你會發現什麼都找不到，找到也沒啥用」。（編輯：倪浩軒）