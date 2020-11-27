房市／蛋白區之爭 太平、大里壓過豐原 網友推兩大優勢
房市／蛋白區之爭 太平、大里壓過豐原 網友推兩大優勢
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 08:00:00
網友在PTT提問，台中市豐原雖頗為繁榮，但相較太平和大里新的店面多，街上年輕人口看似也多，是什麼原因使這兩區的發展壓過豐原？其他網友一致大推兩優勢，包括太平和大里距離台中市區較近，加上台74線通車後，發展飛快；房市專家也說，「建設、重劃區、地理位置」是主要因素。
網友觀察，2000年左右豐原相當繁榮，甚至光是銀行分行就非常多，如今銀行仍然林立，但市容變得較為老舊；相對來說，太平和大里新興店家較多，街道上年輕小家庭不少，「太平和大里是如何壓過豐原的？」回文的網友紛紛表示，這兩區距離市中心比較近，也有人說，台74線通車後，「簡直用飛的在發展！」根據台中市地政局統計今年前10個月買賣移轉棟數，大里3019棟、太平2345棟、豐原1353棟。在原台中縣之中，大里與太平的交易量分居第一與第二名。
對此，信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆分析，縣市合併前，豐原堪稱台中縣發展相當成熟的聚落，夜市、商店林立，生活圈自成一格。縣市合併後，大台中的區域發展幾乎以舊台中市區為核心，太平和大里距離市區相對近，具有地理位置優勢，再加上台74線串聯市中心區域，打通了交通命脈，發展因而受到帶動。此外，陳昱帆也指出，大里近年建設議題多，包括軟體園區等，在既有人口基礎上，就業機會增加持續刺激人口移居；至於太平的建設議題雖然比較少，但因有重劃區，建商積極獵地推出「首購宅」產品，亦能吸引年輕小家庭或小資族從市區外溢至當地購屋居住。也就是說，大里與太平在建設、重劃區、地理位置等三方面擁有優勢，成為發展迅速的主要原因。