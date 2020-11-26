北京：中韓外長達10項共識　不包括習近平訪韓

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中國外交部下午舉行例行記者會，趙立堅在回答媒體提問時，作上述表示，他並以「豐碩成果」形容這10項共識。
趙立堅提到的這10項共識為：一、繼續加強抗疫合作，強化聯防聯控，完善並逐步擴大「快捷通道」適用範圍。推動構建「東北亞衛生抗疫合作機制」；二、成立「中韓關係未來發展委員會」，以2022年中韓建交30周年為契機，規劃未來30年中韓關係發展藍圖。
三、啟動中韓外交安全「2+2對話」，啟動海洋事務對話，舉辦新一輪中韓外交部門高級別戰略對話，增進外交安全互信，促進海洋事務合作；四、啟動2021年和2022年「中韓文化交流年」活動安排，籌備紀念中韓建交30周年。
五、加快「一帶一路」倡議和韓方國家發展戰略對接，推動第三方市場合作，加強新興產業等重點領域合作，深化兩國高品質融合發展；六、儘早達成中韓自貿協定第2階段協議，早日推出「中韓經貿合作聯合規劃」（2021至2025年），為雙方經貿合作創造更好條件。
七、相互支持對方舉辦北京冬奧會和江原道冬青奧會。在疫情得到有效控制後，進一步活躍人文交流；八、繼續共同致力於維護朝鮮半島和平穩定，推動朝鮮半島問題政治解決進程。中方堅定支持南北韓雙方改善發展關係，推進和解合作。
九、中方支持韓方舉辦第九次中日韓領導人會議。雙方將同日方一道，積極推進中日韓自貿協定談判進程；十、共同推動區域全面經濟夥伴關係協定儘快生效，維護多邊主義和自由貿易，推動建設開放型世界經濟，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。
趙立堅還說，兩國外長一致同意，遵循兩國領導人戰略引領，加強溝通交往，增進友好互信，深化務實合作，推動中韓戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階。（編輯：繆宗翰）1091126