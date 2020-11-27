華泰名品城飄雪了！祝福系聖誕村必拍景點搶先看

年末重頭戲就是聖誕節了，揮別一整年疫情的嚴峻考驗，對於平安的珍貴，特別覺得有感，更值得在年終之際好好慶祝一下！全台最大露天聖誕村的華泰名品城，今年就以「Blessing・Gifting・Be Merry」為主題，打造出充滿異國氛圍的「祝福系」聖誕市集，其中五大異國場景，更成為洗版IG的熱門打卡景點，搭配每天晚上每半點與整點的降雪時刻，讓人彷彿置身在夢幻的白色雪景世界中！
充滿童心的大小朋友們，則不能錯過二期噴水池廣場上，滿載著各式禮物的「水上幸福列車」，每天下午1點開始至晚上8點的各整點，就會環繞著8米高的聖誕樹，隨著音樂響起而奔馳。旁邊還有充滿童趣的繽紛裝置「巨型魔幻音樂盒」，最適合全家大小同樂，至於剛完工的三期園區，坐落在美食街旁的銀白色耶誕森林，聖誕老人不時悄悄現身，將幸福與歡樂帶給所有人，每週六的驚喜「聖誕奇幻歡樂秀」，更是不能錯過的重頭戲；另一側則是充滿英倫風格的倫敦廣場，不妨親自走入閃亮亮的「巨型閃耀禮物盒」中，輕輕敲響幸福鐘，祈求為2021年迎來好運氣。
延續往年「露天飄雪市集」傳統，華泰名品城全區即日起至明年1月3日，每天16:30至20:00的整點、半點都將飄雪，讓民眾拍出「偽出國」美照，更號召36個人氣美食及品牌攤位快閃進駐，讓聖誕市集添加溫暖熱鬧的氣氛。此外，華泰名品城今年還與「全台北最難買」的甜點品牌「深夜裡的法國手工甜點」攜手合作，推出獨家限量聯名聖誕禮盒作為滿額禮，12/7-12/27當日消費累積30000元即可兌換限量禮盒，要讓每位來到華泰名品城的客人，都能感受到滿滿用心的祝福心意。
華泰名品城 聖誕村活動時刻資訊： 1. 純白聖誕雪景 • 活動日期與時間：11/20-1/3每天16:30-20:00 • 雪景地點：全園區 2. 聖誕奇幻歡樂秀 • 活動日期與時間：12/5、12/12、12/19、12/26的16:00-17:00 • 活動地點：三期美食街旁 • 活動內容：聖誕老人與小丑們將帶來結合音樂、魔術與繪畫的精彩表演！ 3. 聖誕幸福發糖趣 • 活動日期與時間：12/6、12/13、12/20、12/27，14:00-15:00 • 活動地點：全園區 • 活動內容：聖誕老人與麋鹿於園區中出沒，一起合照拿限量聖誕糖果！ 4. 聖誕市集 攤位資訊 : https://www.gloriaoutlets.com/chi/news_content/818/