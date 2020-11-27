華泰名品城飄雪了！祝福系聖誕村必拍景點搶先看

年末重頭戲就是聖誕節了，揮別一整年疫情的嚴峻考驗，對於平安的珍貴，特別覺得有感，更值得在年終之際好好慶祝一下！全台最大露天聖誕村的華泰名品城，今年就以「Blessing・Gifting・Be Merry」為主題，打造出充滿異國氛圍的「祝福系」聖誕市集，其中五大異國場景，更成為洗版IG的熱門打卡景點，搭配每天晚上每半點與整點的降雪時刻，讓人彷彿置身在夢幻的白色雪景世界中！

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▲祝福係主題，五大異國浪漫打卡場景，讓你置身於國外。（圖／資料照片）

× ▲祝福係主題，五大異國浪漫打卡場景，讓你置身於國外。（圖／資料照片）

充滿童心的大小朋友們，則不能錯過二期噴水池廣場上，滿載著各式禮物的「水上幸福列車」，每天下午1點開始至晚上8點的各整點，就會環繞著8米高的聖誕樹，隨著音樂響起而奔馳。旁邊還有充滿童趣的繽紛裝置「巨型魔幻音樂盒」，最適合全家大小同樂，至於剛完工的三期園區，坐落在美食街旁的銀白色耶誕森林，聖誕老人不時悄悄現身，將幸福與歡樂帶給所有人，每週六的驚喜「聖誕奇幻歡樂秀」，更是不能錯過的重頭戲；另一側則是充滿英倫風格的倫敦廣場，不妨親自走入閃亮亮的「巨型閃耀禮物盒」中，輕輕敲響幸福鐘，祈求為2021年迎來好運氣。



▲快下載華泰IG濾鏡，不同主題 拍出特色IG照片。（圖／資料照片）

× ▲快下載華泰IG濾鏡，不同主題 拍出特色IG照片。（圖／資料照片）

▲露天飄雪市集，不同特色異國小吃 好逛好拍又好吃。（圖／資料照片）

× ▲露天飄雪市集，不同特色異國小吃 好逛好拍又好吃。（圖／資料照片）

延續往年「露天飄雪市集」傳統，華泰名品城全區即日起至明年1月3日，每天16:30至20:00的整點、半點都將飄雪，讓民眾拍出「偽出國」美照，更號召36個人氣美食及品牌攤位快閃進駐，讓聖誕市集添加溫暖熱鬧的氣氛。此外，華泰名品城今年還與「全台北最難買」的甜點品牌「深夜裡的法國手工甜點」攜手合作，推出獨家限量聯名聖誕禮盒作為滿額禮，12/7-12/27當日消費累積30000元即可兌換限量禮盒，要讓每位來到華泰名品城的客人，都能感受到滿滿用心的祝福心意。

▲16：30開始飄雪，每半小時一次，這次聖誕村必拍雪景，不能錯過。（圖／資料照片）