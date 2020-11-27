魔術師的口袋都放這個？新暖男三寶意外現形

許多人都很好奇魔術師的口袋裡都放著些什麼，怎麼憑空就能變出鴿子、彩帶，好像深不見底，擁有亞洲魔術四項冠軍、魔術界奧斯卡梅林獎頭銜的魔術師Davio因經常在頻道上展示新奇的魔術，並結合有趣的橋段，因此擁有廣大的受眾群，日前頻道釋出的一段「被突擊」影片，意外凸顯出他心思細膩的一面，讓新一代的暖男三寶意外現形。

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究竟有哪些東西是暖男必備的呢？除了衛生紙、濕紙巾、護唇膏等，這些一般人會直接聯想到的加分配備外，魔術師口袋就是少不了一些神奇的道具，能讓朋友充滿驚喜，但Davio隨身的包包除了這些外，竟還放著冬天必備的暖暖包、保溫杯以及促進排便的酵素，讓突擊的海豚以及泥泥學姊又氣又好笑。

▲衛生紙、口罩、酵素成為Davio的日常系暖男三寶，觀眾們大呼學起來。（圖／翻攝自Channel Davio頻道）

不少觀眾看了表示，「男生的三寶不應該是衛生紙、濕紙巾跟xx套？」、「男生有隨身攜帶這些真的很體貼」、「感謝樓主一生平安，有用不完的衛生紙」、「有口罩真的罩」，也有網友說「對於有便秘困擾的人真的很需要酵素」、「那個甦暢有效，聽起來就很舒暢、很有效啊。」





事實上，暖男必備的東西可真不少，除了衛生紙必備外，上半年因為疫情的關係，許多場合都要戴上口罩，近日又值秋冬之際，若真的有需求，隨身攜帶多一點的口罩，也未嘗不是一個貼心的舉動，至於許多人的排便問題，使用酵素類型的產品，也確實能促進排便，不失為新一代的暖男三寶，還沒準備的你，趕快準備起來。