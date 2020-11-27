影／感謝減輕醫護人員負擔　王惠美表揚衛生保健績優志工

新冠肺炎疫情從今年年初延燒到年底，急診醫護人員身心壓力特別大，彰化縣政府今（27）日於員林演藝廳辦理「109年衛生保健績優志工與團隊暨社區衛生促進委員會績優委員表揚大會」，彰化縣長王惠美表揚133位績優志工、15個績優單位，感謝減輕醫護人員負擔。

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▲王惠美說，衛生保健志工朋友們，長期以來，無私無我默默地奉獻，服務鄉親，協助衛生保健工作的推展。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

× ▲王惠美說，衛生保健志工朋友們，長期以來，無私無我默默地奉獻，服務鄉親，協助衛生保健工作的推展。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

王惠美說，感謝700多位衛促會委員及1700多位衛生保健志工朋友們，長期以來，無私無我默默地奉獻，服務鄉親，協助衛生保健工作的推展，感謝大家的認真與努力，今年選出15個績優單位，表揚134位績優志工，包括14名榮耀獎、27名績優委員獎、88名服務楷模獎、5名紫錐花天使獎，舉辦志工表揚，最主要是感謝大家，並藉由表揚，讓更多人一起投入這個大家庭。

▲109年衛生保健績優志工與團隊暨社區衛生促進委員會績優委員表揚大會，衛生局長葉彥伯及員工粉墨登場大秀才藝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

× ▲109年衛生保健績優志工與團隊暨社區衛生促進委員會績優委員表揚大會，衛生局長葉彥伯及員工粉墨登場大秀才藝。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.27）

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，彰化市南西北區衛生所志工張齊有服務19年，主要以門診電話關懷、諮詢服務為主。提供諮商，傾聽抱怨，適時給予個案支持與精神上的陪伴，尤其長期擔任毒品防制志工，關懷一般志工不願碰觸的毒癮者。

二林基督教醫院志工洪仁慈總是提早一個小時到醫院，穿戴整潔，精神抖擻，表現出看重志工這份職務，除了指引和陪伴病人、家屬，如果遇到不耐久候的病患或家屬態度惡劣，他依舊親切並面帶微笑安撫他們的情緒。洪仁慈也經常分享詩歌，為有需要的患者與家屬代禱，愛心及服務精神被認為是志工表率。