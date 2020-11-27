影／感謝減輕醫護人員負擔　王惠美表揚衛生保健績優志工

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王惠美說，感謝700多位衛促會委員及1700多位衛生保健志工朋友們，長期以來，無私無我默默地奉獻，服務鄉親，協助衛生保健工作的推展，感謝大家的認真與努力，今年選出15個績優單位，表揚134位績優志工，包括14名榮耀獎、27名績優委員獎、88名服務楷模獎、5名紫錐花天使獎，舉辦志工表揚，最主要是感謝大家，並藉由表揚，讓更多人一起投入這個大家庭。
彰化縣衛生局長葉彥伯指出，彰化市南西北區衛生所志工張齊有服務19年，主要以門診電話關懷、諮詢服務為主。提供諮商，傾聽抱怨，適時給予個案支持與精神上的陪伴，尤其長期擔任毒品防制志工，關懷一般志工不願碰觸的毒癮者。
二林基督教醫院志工洪仁慈總是提早一個小時到醫院，穿戴整潔，精神抖擻，表現出看重志工這份職務，除了指引和陪伴病人、家屬，如果遇到不耐久候的病患或家屬態度惡劣，他依舊親切並面帶微笑安撫他們的情緒。洪仁慈也經常分享詩歌，為有需要的患者與家屬代禱，愛心及服務精神被認為是志工表率。
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